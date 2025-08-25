Llega a streaming la versión sing along de K-Pop Demon Hunters

¿Eres de HUNTR/X o más de Saja Boys? Tenemos grandes noticias para los fans de la película K-Pop Demon Hunters, pues su versión sing along ha llegado a streaming, donde podrás cantar a todo pulmón la canciones de esta película.

Sabemos que K-Pop Demon Hunters se ha vuelto en una de las cintas más vistas de este año y es que su animación, su trama, sus personajes… Prácticamente, hemos disfrutado todo de esta película, pero sin duda alguna, el detalle que más nos ha conquistado fue su música original.

¿Cuándo podremos ver en streaming K-Pop Demon Hunters en su versión sing along?

Tras su éxito en cines de Estados Unidos, ha llegado a streaming la versión sign along, que le ofrecerá a los fans de esta historia la experiencia de poder cantar junto a sus personajes favoritos de esta historia que promete cada vez más.

Podrás disfrutar de esta nueva edición a partir de hoy, lunes 25 de agosto, la cuál se espera que siga amplificando el fenómeno que K-Pop Demon Hunters ha sido durante este verano, pues desde su estreno el 20 de junio ha conseguido más de 180 millones de reproducciones en streaming.

La música de HUNTR/X y Saja Boys destrona a la realidad

Su original banda sonora se ha mantenido dentro de los top’s de música globales, donde en la semana del 16 de agosto se lograron mantener en el puesto #2 contando con más de 3000 millones de reproducciones globales hasta hoy.

De hecho la canción de la banda ficticia Saja Boys ha dejado atrás a “Dynamite” de BTS, en los últimos días, además de que “Golden” de HUNTR/X ha logrado mantenerse en los primeros lugares de listas de reproducción de todo el mundo.