Wallace y Gromit protagonizan un nuevo corto navideño lleno de humor y ternura

¡Buenas noticias para los fans de la animación! El icónico dúo de stop motion Wallace y Gromit está de regreso en un nuevo corto comercial navideño que trae de vuelta toda la magia que los caracteriza. Este fue creado por el estudio Aardman en colaboración con la marca británica Barbour.

Aquí te dejamos el corto que está causando sensación:

Wallace y Gromit tienen la Navidad bajo control

Los primeros dos comerciales que realizó la marca con el estudio fueron junto al personaje de El cordero Shaun (Shaun the Sheep).Este 2025, Barbour ha decidido confiar nuevamente en Aardman para su campaña navideña, pero esta vez con los inseparables inventores de West Wallaby Street como protagonistas.

El regreso del ingenio británico: el “Gift-o-matic”

En esta bonita historia, Wallace presenta su más reciente invención: el Gift-o-matic, una extravagante máquina diseñada para facilitar las tareas que implican entrar a los intercambios de regalos durante la Navidad. Es decir, con este invento puedes envolverlos, abrirlos, decorarlos; incluso tiene una función extra para crackers festivos. Como en todo evento de Wallace algo sale un poco mal y el robot pierde un poco el control.

El corto, animado en la inconfundible técnica stop-motion, fue producido en el estudio de Aardman en Bristol y está lleno de detalles cálidos, humorísticos y navideños, con guiños a la estética clásica del dúo y al espíritu de la temporada. “El Gift-o-matic es una invención muy de Wallace: brillante, pero con unos cuantos contratiempos. Esperamos que esta historia alegre y artesanal lleve sonrisas a todos esta Navidad”, comentó Nick Park, creador de Wallace y Gromit.

Una colaboración con propósito solidario

Cabe resaltar que, además de todo, el comercial tiene un propósito muy navideño. Ya que junto a este se lanzó una colección limitada de chaquetas Re-loved inspiradas en Wallace y Gromit, confeccionadas con parches de tartán y materiales reciclados. Lo mejor de todo es que todas las ganancias obtenidas serán donadas a Oxfam, organización benéfica que lucha contra la pobreza en el mundo.

“Wallace y Gromit representan calidez, excentricidad y el encanto británico por excelencia, lo que los convierte en la elección perfecta para contar nuestra historia navideña”, expresó Paul Wilkinson, directivo de Barbour.

También te puede interesar: ¡Ya está aquí el primer tráiler de “Michael”! El esperado biopic sobre Michael Jackson emociona a los fans