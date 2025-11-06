“Superman” de James Gunn sorprende al ser nominada a los Golden Globes en múltiples categorías

Mientras muchos de los fans siguen debatiendo quién es el mejor Hombre de Acero en el cine. El reboot de Superman dirigido por James Gunn ha sorprendido al mundo al recibir múltiples nominaciones en los Golden Globes 2025, consolidándose como una de las grandes contendientes de la temporada de premios.

Superman apunta alto en los Golden Globes 2025

Según información exclusiva de Variety, Warner Bros. ha inscrito la película en las categorías de drama, marcando una clara intención de presentar al icónico superhéroe desde una perspectiva más profunda y emocional.

Entre las nominaciones destacan:



Mejor película (drama)

Mejor actor (drama) para David Corenswet

Mejor actriz de reparto para Rachel Brosnahan

Mejor actor de reparto para Nicholas Hoult

Mejor dirección y guion para James Gunn

Mejor canción original por “The Mighty Crabjoy’s Theme”, compuesta por Gunn junto a Eric Nally y Devin Williams.

Además, la cinta competirá en la categoría de Outstanding Cinematic and Box Office Achievement, que reconoce las películas con más de 150 millones de dólares en taquilla mundial. Actualmente, Superman es la tercera película más taquillera de 2025, solo detrás de Lilo & Stitch de Disney y A Minecraft Movie del propio estudio.

Un Superman más humano y político

Esta decisión se debe a que Gunn ha querido dar una nueva dimensión al personaje, alejándose del enfoque puramente heroico para explorar los dilemas morales, la soledad y la dualidad entre el alienígena y el hombre.

La trama va más allá de los superhéroes, pues incluye elementos de tensión geopolítica, con un conflicto entre las naciones ficticias de Boravia y Jarhanpur, un guiño que muchos fans en redes sociales han comparado con situaciones reales que ocurren en nuestra actualidad.

Posibles nominaciones al Oscar

Gracias a que la cinta podría ser uno de los filmes nominados a los Globos de Oro, Superman ha empezado a generar una fuerte conversación dentro de la Academia, especialmente en las categorías técnicas.

El equipo de efectos visuales, encabezado por Stephane Ceretti, Enrico Damm, Stéphane Nazé y Guy Williams, es considerado uno de los favoritos para el Oscar. Eso sí, hay que tomar en cuenta que esta película podría encontrarse fuertes contendientes dentro de la competencia, por ejemplo, Avatar: Fire and Ash.

Por ahora solo queda esperar el veredicto final el próximo 8 de diciembre de 2025, día en que se llevarán a cabo las nominaciones oficiales para los Golden Globes. ¿Crees que Superman logre colarse entre los nominados?

También te puede interesar: ¡Ya está aquí el primer tráiler de “Michael”! El esperado biopic sobre Michael Jackson emociona a los fans