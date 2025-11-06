“Gremlins 3” ya es una realidad: Chris Columbus y Steven Spielberg regresan a la saga con estreno en 2027

Estamos viviendo la época de los reboots, las secuelas y mucha nostalgia. Después de años de rumores, “Gremlins 3” es oficialmente una realidad. Warner Bros. ha confirmado que la nueva entrega de la mítica saga ochentera llegará a los cines el 19 de noviembre de 2027, justo a tiempo para disfrutarla durante la temporada navideña.

Los Gremlins vuelven a hacer de las suyas en el cine

El anuncio fue realizado por David Zaslav, director ejecutivo de Warner Bros. Discovery, durante una reunión con inversores. Desde que la noticia salió a la luz, ha emocionado a los fanáticos de todo el mundo que adoran a los pequeños monstruos que marcaron a toda una generación con su mezcla de comedia, terror y ternura.

Chris Columbus y Steven Spielberg, juntos otra vez

Pero espera, que las sorpresas no acaban ahí; resulta que también se reveló el regreso de Chris Columbus, quien escribió el guion de la película original de 1984, solo que esta vez lo hace como director. Columbus, conocido por éxitos como Harry Potter y Mi pequeño Angelito, vuelve a ponerse al frente de una historia que ayudó a definir su carrera.

Además, el legendario Steven Spielberg también regresa como productor ejecutivo, dejando en claro que la conexión con la saga se mantendrá lo más viva y apegada posible. El guion estará en manos de Zach Lipovsky y Adam Stein, responsables de Freaks y Destino Final: Lazos de Sangre.

El regreso más esperado de los 80

Con Columbus en la dirección, Spielberg en la producción y una fecha de estreno marcada para noviembre de 2027, Gremlins 3 ya se perfila como uno de los grandes estrenos de la década.

Los fanáticos no se han resistido y han comenzado a expresar su emoción por ver a Gizmo y compañía haciendo travesuras una vez más en la gran pantalla. Con esto, queda claro que el espíritu de los años 80 sigue más vivo que nunca. ¿Estás listo para volver a verlos?

