Lo Que La Gente Cuenta del aterrador grito en el Popocatépetl, ¿fue la Tlahuelpuchi?

Avistamientos de ovnis, extrañas luces en el cielo, meteoritos y más misterios son los que giran en torno al Popocatépetl, que está en constante monitoreo debido a su actividad volcánica; sin embargo, un reciente video filtrado en redes sociales hizo que, de nueva cuenta, todos prestaran atención a lo que sucede a su alrededor.

Se trata de una grabación que data del pasado 17 de octubre y en la cual muestra al Popocatépetl. Hasta ahí no había nada raro, pero al reproducir el audiovisual de apenas 27 segundos, varios cibernautas se dieron cuenta de algo aterrador.

Así es, un macabro detalle en el video fue lo que detonó que se viralizara de inmediato, pero no fue un ovni o una aparición de terror, sino un escalofriante grito lo que erizó la piel de todos lo que se atrevieron a reproducir el clip.

Escuchen los últimos 10 segundos y opinen.



Fue un perro o un grito el que provoca este ruido extraño.



📽 del 14 de octubre.

Vía: @chucho_lemus1.pic.twitter.com/N3c2bzdytE — Webcams de México (@webcamsdemexico) October 17, 2021

ENTÉRATE: ¡Los extraterrestres existen! Mira la evidencia.

Por ende, varias personas querían una explicación a lo que habían escuchado y rápidamente comenzaron las teorías en torno a este grito, que casi parecía sacado de la película de terror más diabólica de todos los tiempos.

Fue así como usuarios afirmaron que se trataba de un perrito el que había provocado ese sonido, aunque no todos coincidieron y mucho menos quedaron satisfechos con esa respuesta, ya que en ese mismo audio se escuchan perros ladrando y nada que ver con aquel grito.

Otros simplemente especularon con que se trataba de una mujer la responsable de aquel ruido extraño captado en el metraje de Webcams de México (que graba las 24 horas). Aunque estás a punto de enterarte de algo más escalofriante y que probablemente te va a dejar sin dormir.

Y es que surgió otra teoría que podría encajar perfectamente con este misterio y se trataría de nada menos que de la Tlahuelpuchi o de la Chocacíhuatl (comúnmente conocida como La Llorona), alguna de estas dos sería la autora de la grabación de miedo.

La Tlahuelpuchi

Esta semana tuvimos un capítulo de Lo Que La Gente Cuenta basado en esta leyenda, que describe a una mujer con poderes de un nahual, capaz de tomar la forma de un animal o de convertirse en fuego. Se dice que estas mujeres fueron víctimas de una maldición o que practican magia negra, por lo que tienen poderes.

Además, a las Tlahuelpuchis también se les conoce como mujeres vampiro y cuenta la antigua leyenda, proveniente de Tlaxcala, que son brujas que se alimentan de sangre de los recién nacidos o de niños sin bautizar.

QUE NO SE TE PASE: FOTOS | ¿Cómo saber si te están haciendo brujería?

Pero estas criaturas nocturnas emiten ese desgarrador grito debido a que, para su transformación en un animal (principalmente un ave), se tienen que arrancar las piernas y ese terrible dolor es lo que ocasiona dicha reacción, así como su sed de sangre.

La Chocacíhuatl (La Llorona)

Quienes creen en lo paranormal, también le atribuyen ese inquietante sonido a La Chocacíhuatl o mejor conocida como La Llorona, que en los alrededores del Popocatépetl es muy común alguna de sus apariciones.

También afirman que este espíritu se manifiesta a los viajeros en las noches y no sólo eso, pues sus gritos provocan locura al instante y en el peor de los casos, que envejezcas y se te pare el corazón.

¿Tú qué crees que haya sido ese desgarrador grito grabado en el Popocatépetl? Si bien no hay una conclusión, ya que tampoco se queda atrás la figura del nahual, lo cierto es que las especulaciones sobre qué criatura nocturna fue la responsable de aquel sonido, que dejó a todos pensando, sigue en debate o por lo menos eso es Lo Que La Gente Cuenta.



¡Disfruta de lunes a jueves de los capítulos de la nueva temporada de Lo Que La Gente Cuenta por Azteca 7!