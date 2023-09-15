L’Oréal por el futuro, los desafíos para cuidar el planeta

Se realizó en Ciudad de México una mega cumbre de líderes ambientales para cuidar la belleza del planeta y sobre todo poder platicar de los importantes planes a futuro que tiene la marca, la cual está muy consciente de las afecciones climáticas que existen y de lo importante que es generar compromisos y acciones puntuales.

La reunión se sucedió en el marco del foro “L'Oréal por el futuro Planet Talks”, para elevar la conversación sobre cambio climático, biodiversidad y recursos naturales.

Entre los expertos que estuvieron presentes en este día tan importante fueron Charly Alberti, Gemma Santana, Xiye Bastida, Dolores Barrientos y Deborah Armstrong, Presidente y CEO de L’Oréal en México.

Durante las 2 horas de conferencias, Grupo L’Oréal nos presentó sus metas medioambientales, centradas en asegurar el respeto de los límites planetarios y nos hablaron de sus tres pilares más importantes:

Se transformaron para RESPETAR los límites planetarios.

EMPODERARON a nuestro ecosistema para que también sea más sustentable.

CONTRIBUIR con los grandes desafíos sociales y medioambientales.

Algunos de los compromisos más relevantes que tiene la marca son:

Producir todos sus productos en fábricas que sean 100% Carbono Neutro, con fórmulas que respetan los ecosistemas acuáticos y usar agua 100% reciclada y crear productos nuevos con los que se pueda reducir considerablemente el consumo del agua y emisiones de carbono con productos como:

Shampoo sólido promoviendo la reducción del consumo del agua hasta de un 20%.



Acondicionador sin enjuague, que evita el uso extra de agua y a su vez de la contaminación de la misma.



Tratamientos de acción inmediata que no requieren enjuague y un uso extra de agua.

Algo de lo más destacado es que a corto plazo (2025) se habrá recolectado 13, 000 toneladas de plástico.

L’Oréal nos presentó grandes compromisos encaminados al 2030: utilizará 100% energía verde y será carbono neutro, reutilizará el 100% del agua que emplee en sus procesos industriales, el 100% de sus empaques serán rellenables, reutilizables o reciclables y el 100% de sus ingredientes serán de origen sustentable.

Gracias a este tipo de acciones es que se anunció que L’Oréal está posicionada como la marca no. En México en sustentabilidad.

¡Bravo L’Oréal! ¡Qué bueno para México que hayan hecho este foro y que hayan tomado estos compromisos, para cuidar nuestro planeta y seguir creando la belleza que mueve al mundo!