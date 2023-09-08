L’Oréal reúne en México a líderes ambientales

Bajo la consigna “Es tiempo de cambiar”, el próximo 13 de septiembre se llevará a cabo en la Ciudad de México el encuentro“L’Oréal por el Futuro Planet Talks”.

Será un foro dedicado a elevar la conversación acerca de un tema urgente como es el cambio climático y el cuidado del medioambiente. El objetivo es generar debate y conciencia acerca de un tema prioritario como es el respeto de los límites planetarios, aquellas fronteras que definen los científicos que, en caso de ser traspasadas, la vida humana no sería posible.

El evento contará con oradores de renombre y que han logrado conectar con audiencias amplias para escalar la relevancia de este desafío. Hablamos de verdaderos líderes de opinión en temas de sustentabilidad como Charly Alberti, Gemma Santana, Xije Bastida, Dolores Barrientos -representante de la ONU-, y Deborah Armstrong, Presidenta y CEO de L’Oréal México. La periodista Paola Rojas será quien modere estas intervenciones.

Quienes deseen asistir deben escribir un correo al siguiente e-mail: comunicacion.mexico@loreal.com o sofia.aznar@agora.site

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Acerca de L’Oréal México

L’Oréal está presente en México desde hace 61 años, actualmente suman más 2,300 colaboradoras (es) en el país. Es el líder del mercado de belleza, con una cartera de 23 marcas organizadas en cuatro divisiones: Productos Profesionales, Belleza Dermatológica, Productos de Gran Público y L'Oréal Lujo. A nivel internacional, por su volumen de ventas, México se posiciona entre los principales quince mercados del mundo, uno de los dos más importantes de América Latina y uno de los tres más relevantes de todo el continente.

En México, L’Oréal cuenta con dos plantas, la primera de ellas en Xochimilco, Ciudad de México, y la segunda en el Estado de San Luis Potosí. También se encuentra un Centro de Distribución en el Estado de México, en tanto que las oficinas centrales del Grupo están ubicadas en la Ciudad de México. En el país se fabrican productos para más de 15 marcas de la compañía, exportando a distintos países del mundo.

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