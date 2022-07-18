Los Caballeros del Zodiaco están en Azteca 7.

Han pasado más de 35 años desde que se estrenó el primer episodio de Los Caballeros del Zodiaco, la obra fue creada por Masami Kurumada y desde que llegó a la pantalla chica se convirtió en una de las favoritas de toda una generación y que hasta el momento sigue estando vigente entre los fans del anime.

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Desde su llegada a México, Los Caballeros del Zodiaco se convirtieron en una de las series de anime más vistas de la televisión mexicana junto a Dragon Ball Z, ya que fueron programas llegaron para romper paradigmas y cambiar lo que se veía en ese entonces en la pantalla chica.

Los Caballeros del Zodiaco, siempre han sido parte de la programación de TV Azteca, pues la primera ocasión que fue transmitida la caricatura en México, fue en noviembre de 1992 por la señal de canal 13 de Imevisión.

Siendo uno de los programas preferidos desde su lanzamiento y desde ese momento se ha convertido en una de las preferidas de los fans en México.

¿Cuándo y dónde ver Los Caballeros del Zodiaco? Nuestra casa, TV Azteca se encuentra de manteles largos, pues una vez más podemos presumir que la obra creada por Masami Kurumada, Los Caballeros del Zodiaco nuevamente va a formar parte de la programación de Azteca Siete.



Por lo que muy pronto, podrás disfrutar de todos los episodios de Los Caballeros del Zodiaco por Azteca Siete, para poder conocer el horario y los días en que vamos a tener la emisión de este anime, tendrás que estar al pendiente de nuestra programación.



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