Los importantísimos detalles que convirtieron a Coco en todo un éxito.

En 2017, la cinta "Coco" se estrenó en cines con gran éxito, tanto que fue merecedora de dos premios Oscar (Mejor Animación y Mejor Canción Original).

Los creadores de este exito cinematográfico fueron el guionista Adrián Molina y la productora Darla K. Anderson, quienes en su momento afirmaron que todos los reconocimientos que obtuvo la película pertenecían a México, pues recordemos que esta basada en una de las tradiciones más importantes: el Día de Muertos.

"Coco" se produjo en formato 4K, es decir, en la máxima resolución de video, además Walt Disney Studios Home Entertainment la llevó al formato Ultra HD Blu-Ray para su proyección en plataformas de streaming.

¿A QUÉ SE DEBE EL ÉXITO INTERNACIONAL DE "COCO"?

Existen varios factores como su emotiva historia y la inolvidable banda sonora, pero existen otros que han pasado casi desapercebidos.

CARGA SENTIMENTAL

Si bien "Coco" está inspirada en una tradición mexicana, comparte una serie de valores universales, que sin importar su origen, todos las personas compartimos.

Relaciones familiares, ventajas y desventajas, momentos bonitos y desagradables, todo esto mostrado de forma completamente real. Esto sin duda logra que cualqueir persona puede sentirse identificada con la historia e invita a reflexionar sobre los lazos familiares.

BANDA SONORA

Sin duda uno de los momentos más emotivos de la cinta es cuando Miguel canta "Recuérdame" a su abuela Coco, con la que logra conmoverla no solo a ella, sino a toda su familia.

En esta producción, la música cumple un rol fundamental, pues básicamente la trama gira entorno a la historia de un niño que quieres ser músico, pero su familia no se lo permite.

PALETA DE COLORES

La paleta de colores en "Coco" es muy atractiva y destacan los colores azules, naranjas, amarillos, todos en tonalidades fluorescentes, todo un espectáculo visual que recrea perfectamente el Día de Muertos.

EL VALOR DE LA TRADICIÓN

El Día de Muertos es una celebración ancestral que se festeja en México y es parte muy importante de "Coco".

Miguel nos muestra la importancia de honrar a nuestros familiares, incluso a los que ya no están en este plano. Además nos enseña a celebrar con alegría la partida de nuestros seres queridos.

No te puedes estos y más detalles de "Coco" este domingo por la señal de Azteca 7.