Autenticando...
  • Cerrar Sesión
7 nuevo
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Los importantísimos detalles que convirtieron a Coco en todo un éxito.

La película de Disney Pixar “Coco” se convirtió en una de las más exitosas de los famosos estudios y todo gracias a algunos detalles en particular.

coco-exito-1.jpg

Escrito por: TV Azteca Digital

En 2017, la cinta "Coco" se estrenó en cines con gran éxito, tanto que fue merecedora de dos premios Oscar (Mejor Animación y Mejor Canción Original).

Los creadores de este exito cinematográfico fueron el guionista Adrián Molina y la productora Darla K. Anderson, quienes en su momento afirmaron que todos los reconocimientos que obtuvo la película pertenecían a México, pues recordemos que esta basada en una de las tradiciones más importantes: el Día de Muertos.

"Coco" se produjo en formato 4K, es decir, en la máxima resolución de video, además Walt Disney Studios Home Entertainment la llevó al formato Ultra HD Blu-Ray para su proyección en plataformas de streaming.

¿A QUÉ SE DEBE EL ÉXITO INTERNACIONAL DE "COCO"?

Existen varios factores como su emotiva historia y la inolvidable banda sonora, pero existen otros que han pasado casi desapercebidos.

coco-exito-2.jpg

CARGA SENTIMENTAL

Si bien "Coco" está inspirada en una tradición mexicana, comparte una serie de valores universales, que sin importar su origen, todos las personas compartimos.

Relaciones familiares, ventajas y desventajas, momentos bonitos y desagradables, todo esto mostrado de forma completamente real. Esto sin duda logra que cualqueir persona puede sentirse identificada con la historia e invita a reflexionar sobre los lazos familiares.

BANDA SONORA

Sin duda uno de los momentos más emotivos de la cinta es cuando Miguel canta "Recuérdame" a su abuela Coco, con la que logra conmoverla no solo a ella, sino a toda su familia.

En esta producción, la música cumple un rol fundamental, pues básicamente la trama gira entorno a la historia de un niño que quieres ser músico, pero su familia no se lo permite.

PALETA DE COLORES

La paleta de colores en "Coco" es muy atractiva y destacan los colores azules, naranjas, amarillos, todos en tonalidades fluorescentes, todo un espectáculo visual que recrea perfectamente el Día de Muertos.

coco-exito-3.jpg

EL VALOR DE LA TRADICIÓN

El Día de Muertos es una celebración ancestral que se festeja en México y es parte muy importante de "Coco".

Miguel nos muestra la importancia de honrar a nuestros familiares, incluso a los que ya no están en este plano. Además nos enseña a celebrar con alegría la partida de nuestros seres queridos.

No te puedes estos y más detalles de "Coco" este domingo por la señal de Azteca 7.