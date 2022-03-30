Los Increíbles: Este es el detalle que nadie notó en la película.

Una de las películas animadas más queridas por chicos y grandes, sin duda, es la historia de Los Increíbles, quienes desde su llegada a la pantalla grande en 2004, marcaron un antes y después en la forma de hacer cine de animación.

La historia de una familia en donde todos tienen una habilidad especial conquistó a millones de personas que sueñan con que sus seres queridos pudieran lograr cosas sorprendentes.

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La dirección de Los Increíbles estuvo bajo la supervisión de Brad Bird, quien logró hacer historia con la producción animada que hasta la fecha sigue siendo una de las películas más vistas.

La historia tiene varios factores que dejan la puerta abierta a muchas especulaciones por parte de los fans, pues la realidad, aunque todo es muy detallado, en las escenas siempre quedan las dudas.

El pequeño detalle que nadie vio en Los Increíbles

Aunque veamos la película más de una ocasión, siempre existen cosas que no logramos captar a la primera, pero los fans siempre logran distinguir algo más que las escenas principales.

Ahora fue por medio de TikTok, donde Luis Velody reveló uno de los detalles menos conocidos de Los Increíbles.

Todo pasa cuando Mister Increíble revisa la base de datos de Síndrome, donde encuentra un archivo con el perfil detallado de varios héroes, pero hay uno en especial que nadie notó.

Este personaje se llama estallido y dentro de sus poderes especiales se encuentra el de lanzar flatulencias y volar, lo que abrió la posibilidad a que millones de personas puedan tener algún tipo de poder especial.

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Lo más sorprendente de todo esto, es que tiene un nivel de amenaza seis, lo que lo convierte en un héroe sumamente fuerte.