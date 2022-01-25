Esta teoría asegura que Síndrome no es el villano de Los Increíbles.

Los Increíbles es una de las películas que más ha logrado conquistar a los fans, pues todo el mundo en algún momento ha soñado con tener una familia con habilidades especiales, sueño que llevó a la pantalla grande Pixar.

La cinta llegó al cine por primera ocasión en 2004 de la mano del director Brad Bird, siendo una de las películas preferidas entre millones de familias que han disfrutado de la gran creación del gigante de la animación.

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La historia de la película se centra cuando Síndrome decide secuestrar a quien fuera el héroe de su infancia, quien nunca le dio una oportunidad de convertirse en su ayudante, situación que lo marcó para toda su vida.

Aunque todos podemos ver que en la primera entrega de Los Increíbles el villano de la historia es Síndrome, ahora se ha revelado una nueva teoría que asegura lo contrario.

La nueva teoría sobre el villano de Los Increíbles

Los Increíbles han logrado marcar a varias generaciones desde su estreno, por lo que los fans han descubierto muchos detalles sobre la trama de la familia más poderosa del universo.

La teoría fue revelada por Luis Velody en TikTok, en ella habla sobre la posibilidad de que Síndrome no es un villano y todo el tiempo tuvo la razón en sus planes.

Recordemos que Síndrome fue rechazado por su más grande ídolo, por lo que él decide buscar los medios para convertirse en héroe y demostrar que tenía la capacidad de hacerlo.

Al final, lo que Síndrome tenía era la intención de resolver el problema entre los héroes y la sociedad, por lo que tiene el objetivo de vender su tecnología para que cualquier persona pueda tener súper poderes.

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