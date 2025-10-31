Los Simpson siguen sumando eventos con Fortnite: anuncian episodio especial de la serie, ¿de qué se trata y cuándo se estrena?

La colaboración entre Los Simpson y Fortnite tiene a todos muy emocionados, este evento dará su inicio OFICIAL el 1 de noviembre pero Disney+ acaba de avisar que este no será lo único que podremos disfrutar, pues a través de sus redes sociales se anunció que tendremos un episodio especial de Los Simpson dedicado a Fortnite, titulado "Apocalipsis D'oh".

Aún no se ha revelado de qué es lo que va a tratar este capítulo especial de Los Simpson, solo se tiene el conocimiento de que va a tratar de Fortnite, ¿hasta qué niveles? Se desconoce. Lo que sí se sabe es que "Apocalipsis D'oh" llegará a Disney+ el día de mañana 1 de noviembre, y podrás disfrutarlo si tienes tu suscripción mensual.

¿Cuándo inicia la temporada de Los Simpson en Fortnite?

El inicio de la temporada de Fortnite x Los Simpson comenzará mañana 1 de noviembre a las 8:30 a.m. horario del Centro de México, tendrás que descargar la actualización del videojuego para poder acceder a este esperado evento, dicha actualización incluirá todo el contenido nuevo de Los Simpson como las skins.

Sin embargo ahora mismo puedes encontrar la famosa casa del árbol de Bart en el mapa actual de Fortnite. Este minievento estará disponible hasta el 28 de noviembre y adaptará lugares icónicos de Springfield como la Planta Nuclear, el Bar de Moe, la Cervecería Duff y por supuesto la icónica Avenida Siempreviva.

El nuevo pase de batalla incluirá las skins de:



Homero Simpson

Marge Simpson

Ned Flanders

Bananín versión Los Simpson

Fishticks versión Los Simpson

Mientras que en la tienda podrás adquirir:



Bart Simpson

Lisa Simpson

Moe

Krusty el Payaso

Scratchy

Y entre los objetos cosméticos ya se han filtrado:

