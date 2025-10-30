¡Maratón de La Casita del Horror de Los Simpson! Cuándo y dónde VER GRATIS TODOS los especiales de Halloween

Ha llegado la mejor temporada para recordar por qué Homero Simpson nunca se debe quedar “sin televisión y sin cerveza”, por qué hay que temerle a los delfines e ignorar los anuncios espectaculares. Durante el mes de noviembre, TV Azteca tendrá un maratón con todos los episodios de La Casita del Horror de Los Simpson, el especial de Halloween que amamos.

Dónde ver GRATIS todos los capítulos del Especial de Noche de Brujas de Los Simpson

El canal Azteca 7 será el lugar a donde podrás acudir durante el mes de noviembre para ver los capítulos de La Casita del Horror de Los Simpson. Si creciste viendo estos programas especiales, prepárate para sentir muchísima nostalgia, reír a carcajadas y repetir las mejores frases al mismo tiempo que la televisión.

Puedes ver Azteca 7 en tu tele, en el sitio web oficial de manera gratuita y también en la app TV Azteca En Vivo.

Como sabes, los episodios de “Treehouse of Horror” son un especial de Halloween que existe desde 1990, de manera que se estrenaron tan solo un año después de que Los Simpson se emitió por primera vez. Mientras los primeros segmentos solían homenajear películas de terror, obras literarias o capítulos emblemáticos de “La dimensión desconocida”, conforme pasaron los años se fueron añadiendo más y más referencias a la cultura pop.

Cuándo ver GRATIS los capítulos de La Casita del Horror de Los Simpson

Los Especiales de Noche de Brujas se transmitirán de lunes a jueves, a partir del 3 de noviembre y hasta el 27 de noviembre.

Habrá dos capítulos diarios. De lunes a miércoles, comenzarán a las 4:00 P.M., mientras el jueves arrancarán a las 4:15 P.M.