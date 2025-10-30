Disfruta el fin de semana del 1 y 2 noviembre de 2025 llega con grandes películas para disfrutar gratis

Se acerca rápidamente el primer fin de semana de noviembre y pronto podrás descansar en la comodidad de tu hogar con lo mejor del cine Azteca 7. Llegó la hora de que conozcas todas las películas gratis que podrás ver sin tener que salir de casa. Aquí te presentamos la lista de todo lo que podrás disfrutar este 1 y 2 de noviembre de 2025. ¡Ponte cómodo y disfruta!

¿Qué películas puedes disfrutar el fin de semana el 1 y 2 de noviembre de 2025 en Azteca 7?

El fin de semana, el miedo y el terror se apoderarán de tu pantalla con los mejores filmes para disfrutar este fin de semana. Ve por tu botana favorita y toma nota de la programación de película de este fin de semana en Azteca 7:

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este sábado 1 de noviembre de 2025

Película: Aracnofobia - 2:45 PM

Una pequeña población de California es atacada por una venenosa araña que ha sido transportada desde la selva amazónica hasta los Estados Unidos.

Crédito: Buena Vista International

Película: Voces del más allá - 5:00 PM

La tranquila vida de un arquitecto de éxito se rompe en pedazos por la desaparición y muerte de su esposa Linda. Es entonces cuando le ofrecen la posibilidad de escuchar la voz de su mujer fallecida conectando con los muertos.

Crédito: Universal Pictures

Película: Destino final 4 - 7:15 PM

Un grupo de amigos acude a un circuito de carreras para ver una prueba del Nascar. Durante la carrera, Nick, uno de los chicos, tiene una premonición sobre un accidente y saca a sus amigos del recinto para escapar de la tragedia. El accidente acaba ocurriendo y todos celebran el hecho de estar vivos. Sin embargo, el grupo no ha desafiado del todo a la muerte, que volverá para llevarse a los supervivientes.

Película: El Teléfono Negro - 9:00 PM

En una ciudad de Colorado, en los años 70, un enmascarado secuestra a Finney Shaw, un chico tímido e inteligente de 13 años, y le encierra en un sótano insonorizado donde de nada sirven sus gritos. Cuando un teléfono roto y sin conexión empieza a sonar, Finney descubre que a través de él puede oír las voces de las anteriores víctimas, las cuales están decididas a impedir que Finney acabe igual que ellas.

Crédito: Universal Pictures

Películas para ver en Azteca 7 en vivo este domingo 2 de noviembre de 2025

Película: Scooby Doo 2: Monstruos sueltos - 3:15 PM

Scooby y la pandilla pierden los nervios cuando un anónimo villano enmascarado siembra el caos en la ciudad de Coolsville con una monstruosa máquina que recrea enemigos clásicos de Misterios S.A.

Película: Los locos Addams - 5:15 PM

En esta animación, la macabra familia Addams se está preparando para una fiesta brillante mientras espera la llegada de otros miembros del clan familiar.

Película: Los Locos Addams 2 - 7:00 PM

Con la esperanza de acercarse como familia, Gómez, Morticia y el resto del clan Addams se embarcan en un aventurero viaje por carretera en una horrenda y gigantesca caravana.

Película: Harry Potter y El prisionero de Azkaban - 9:00 PM

El tercer año de estudios de Harry en Hogwarts se ve amenazado por la fuga de Sirius Black de la prisión para magos de Azkaban. Se trata de un peligroso mago que fue cómplice de Lord Voldemort y que intentará vengarse de Harry Potter.

¿Estás listo para disfrutar lo mejor del cine a través de Azteca 7?

