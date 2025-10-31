OFICIAL: Confirman el cast para la temporada 13 de American Horror Story

Los seguidores de la serie “American Horror Story” se mantienen ansiosos aguardando por el estreno de la temporada 13 de la exitosa antología. Ahora, se confirmó quiénes serán los actores que formarán parte de esta producción que no deja de sumar admiradores.

“American Horror Story” es una de las series más espectaculares que se han producido en el último tiempo. Fue estrenada en 2011 y desde entonces ha ido formando un gran fandom de quienes no quieren perderse nada de su trama.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de American Horror Story?

Está confirmado que para poder ver la decimotercera temporada de “American Horror Story” habrá que esperar hasta el 2026. Sin embargo, no hay una fecha exacta para que los fieles seguidores puedan maravillarse con esta nueva instancia de la trama creada por Ryan Murphy.

Hace más de un año que se estrenaron sus capítulos más recientes por lo que algunos fanáticos los están viendo nuevamente. La serie sigue acaparando la atención y juega con la paciencia de los espectadores.

¿Qué actores serán parte de la temporada 13?

Mientras la espera continúa, se confirmó oficialmente quiénes integrarán el cast de la nueva temporada de “American Horror Story”. La serie, como nos tiene acostumbrados, contarán con grandes figuras que con su talento le darán vida a esta historia perturbadora.

La temporada 13 de la popular serie contará con la actuación de actores de la talla de Ariana Grande, Evan Peters, Sarah Paulson, Kathy Bates, Angela Bassett, Billie Lourd, Emma Roberts, Leslie Grossman, Jessica Lange y Gabourey Sidibe. Ellos serán los encargados de captar la atención de los televidentes que, de seguro, no querrán perderse un solo minuto de esta antología que promete seguir siendo todo un éxito.

