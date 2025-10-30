ÚLTIMA HORA: Muere reconocido actor del Príncipe del Rap

Un actor muy querido dentro del elenco de la serie de “El Príncipe del Rap” falleció a la edad de 42 años de acuerdo con el medio estadounidense TMZ.

De acuerdo con dicho medio, fue su propia madre quien confirmó que el actor Floyd Roger Myers Jr. falleció durante la madrugada del miércoles, quien había participado en algunos de los programas más seguidos de la década de los 90's como “El Príncipe del Rap en Bel-Air”.

¿De qué falleció Floyd Myers Jr.?

Su madre, Renee Trice, habría detallado de manera breve que el actor falleció debido a un paro cardiaco, y a la vez explicó que este había sufrido complicaciones cardiacas desde hace algunos años y que incluso había sobrevivido a tres ataques al corazón.

Floyd Myers Jr. murió en su casa en Maryland, dejando una huella imborrable dentro de los programas televisivos, pues su papel como la versión joven de Will Smith se ganó un lugar dentro de los corazones de los televidentes que recuerdan con mucho cariño dicha serie, pues fue una de las más vistas durante la décadas de los 90’s.

¿Cuáles fueron los proyectos de Floyd Myers más reconocidos?

Aunque su carrera la inició siendo relativamente muy joven y fue un tanto breve, el actor logró hacerse de fama durante varios años e incluso llegó a aparecer en la exitosa comedia "El Príncipe del Rap", para posteriormente conseguir el papel del joven Marlon Jackson en la miniserie de televisión "Los Jackson: Un sueño americano".

A Myers también se le recuerda por haber tenido un papel en un episodio del corto programa de televisión llamado "Young Americans" en el año 2000, siendo este una de sus última apariciones en el mundo del espectáculo.

Una vez que se alejó del medio, Floyd Roger Myers Jr. se dedicó a labores sociales y fundó junto a otros colaboradores una organización sin fines de lucro llamada Fellaship Mens Group, dedicada en la salud mental de los hombres.