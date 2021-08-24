¿En quién se inspiró Disney para crear al chef Gusteau de Ratatouille?

Una de las películas animadas más queridas, Ratatouille, se estrenó el 29 de junio de 2007, emocionando a todo el mundo con su tierna historia.

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Gracias a su singular sentido del olfato muy desarrollado, Remy tiene la habilidad de elaborar sabrosos platillos dignos de los mejores paladares, por lo que uno de sus sueños es convertirse en un chef de renombre, algo complicado teniendo en cuenta su especie.

Sin embargo, el universo conspira a su favor y le da la oportunidad de llegar al lugar idóneo para explotar el don que le fue otorgado. Este es el restaurante del Chef Gusteau; sin embargo, ahora la interrogante de millones de fans es si realmente el dueño de este restaurante existió, por lo que ahora se ha revelado que sí, y su nombre fue Bernard Loiseau.

¿Quién fue Bernard Loiseau?

Loiseau fue un famoso chef nacido en Chamaliéres, Francia. Desde muy joven supo que quería dedicarse a la cocina, por lo que fue aprendiz de la famosa Maison Troisgros, dirigida por los hermanos Jean y Pierre Troisgros, entre 1968 y 1971.

Después de años de trabajo compró La Côte d’Or a Verger en 1982, y la reconocida Guía Michelin otorgó la calificación de 3 estrellas a su establecimiento en 1991. Siete años después fundó Bernard Loiseau SA y fue el primer dueño de un restaurante reconocido en establecer el concepto de incorporar y comercializar un restaurante.

Además, publicó diversos libros, creó una línea de alimentos congelados y abrió tres restaurantes en París, también fue administrador de La Côte d’Or y su tienda boutique contigua. Su fama lo hizo acreedor de diversas condecoraciones del gobierno francés como el Chevalier de la Légion d’honneur en 1994, Chevalier de l’Ordre national du Mérite en 1986, Officier de l’Ordre national du Mérite en 2002 y Chevalier du Mérite agricole.

La decadencia

A finales de la década del 90, la cocina fusión asiática se extendió a Francia y Loiseau se negó a adaptarse a los nuevos requerimientos de sus comensales. El público buscaba otras opciones y su empresa empezó a sumergirse en deudas, a la misma vez que afrontaba complicados episodios de depresión clínica grave.

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El 24 de febrero de 2004, el famoso chef se pegó un tiro en la cabeza con una escopeta, tras terminar un arduo día de trabajo. El motivo principal: existían rumores de que la Guía Michelin planeaba eliminar una de las tres estrellas de La Côte d’Or, por la que tanto había trabajado.