Estas son todas las referencias de Toy Story en el universo Pixar.

Toy Story 4 es una de las películas animadas más queridas por parte de los cinéfilos, quienes han seguido de cerca las aventuras de Woody y su grupo de amigos.

El querido sheriff y Buzz Lightyear han protagonizado múltiples aventuras, donde valores como la lealtad, amistad, amor y complicidad se hacen presentes.

Sin embargo, la cuarta entrega es un mundo que alberga referencias de otras cintas de Pixar. Coco, Monsters Inc, Nemo, Cars y otras queridas producciones tienen pequeños guiños en las aventuras del vaquero.

Si eres fanático de Toy Story, seguramente has notado algunas referencias de tus películas de Pixar favoritas. Sobre todo en la entrega número 4, donde Forky se une al grupo de amigos animados más famosos del séptimo arte.

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Estas son las referencias ocultas en Toy Story 4

El primer día de clases de Bonnie es todo un reto para la pequeñita, pero está acompañada por Boo de Monsters, Inc. En una escena de la escuela, aparece una niña con vestido morado y dos coletas al puro estilo de la mejor amiga de Sulley.

Forky también es uno de los personajes favoritos de Toy Story 4, pero el querido tenedor ya había hecho una aparición en Wall-E. En la cinta de Andrew Stanton se puede ver al cubierto blanco volando por el planeta completamente desierto.

En la feria de Toy Story 4 también aparece otra referencia a una de las películas más queridas por los mexicanos. Nos referimos a Coco, donde Miguel se deja ver como un pequeño apasionado por la música y su guitarra.

En la mencionada feria, se pueden ver guitarras alusivas a las de Miguel en Coco. Los instrumentos musicales reposan al lado de Buzz, quien es capturado como recompensa para los niños.

Las gasolineras Dinoco son un elemento muy importante en Cars, pero también hacen su aparición en la película de juguetes. Lo anterios sucede uando el papá de Bonnie se detiene a cargar gasolina. No sería ninguna sorpresa ver a Rayo McQueen en la misma ciudad junto a sus amigos automóviles.

La camioneta de Pizza Planet y las corcholatas de Grape Soda también aparecen en múltiples ocasiones junto a Woody y sus amigos. Y es que, son objetos muy característicos en la saga de juguetes más famosa de la pantalla grande.

En la tienda de segunda mano, donde aparece la villana Gaby Gaby, se pueden ver la misma máscara de buceo que tiene lugar en Buscando a Nemo. La mencionada tienda se abrió en 1986, año en que Pixar también vio la luz.

Y no se puede olvidar la presencia de Tin Toy, un músico de madera que aparece brevemente en algunas películas de Toy Story. Aunque parece ser un personaje secundario, este juguete ayuda a Woody y sus amigos en más de una ocasión.

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