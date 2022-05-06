Los Simpson: Este es el origen de uno de los personajes más queridos.

Los Simpson se han constituido en una de las series más populares de los últimos tiempos por distintos factores: sus historias, sus capítulos y sus personajes por supuesto, y en esta ocasión nos toca hablar del origen de uno de los más queridos.

El producto creado por Matt Groening ha dado grandísimas caracterizaciones como Homero, el más icónico, o Bart junto con otros tantos secundarios como Flanders, el Señor Burns, Barney o el Jefe Gorgory, solo por mencionar alguno de los más destacados. Ahora bien, hay uno que tiene una historia llamativa que vale la pena contar.

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¿Cuál es el origen de uno de los personajes de Los Simpson?

El Hombre Abejorro tal vez no es uno de los personajes más populares pero sin duda alguna que es del grupo de los simpáticos. Ahora bien, esta caricatura tiene un origen peculiar que el mismo Matt Groening ha relatado en algunas ocasiones.

Esta caricatura nunca se saca su disfraz pero hubo un capítulo donde sí lo hizo y fue en el 22 Historias Sobre Springfield, uno de los episodios más recordados por los fanáticos y fanáticos de la serie. En esa ocasión descubrimos que tiene un acento mexicano y eso es en homenaje a uno de los mejores actores que ha dado el país, es decir Roberto Gómez Bolaños.

Increíble pero cierto. El mismísimo Chespirito tiene su homenaje en una serie icónica y eso se debe, como el mismo Groening comentó, a que los dibujantes muchas veces sintonizaban Telemundo y estaba El Chapulín Colorado y ante eso decidieron que era justo incluir a un personaje de origen mexicano.

