Los Simpson: ¿Por qué Troy McClure fue retirado de la serie?

Los Simpson han tenido muchos personajes icónicos a lo largo de sus 33 temporadas. Ahora bien, uno que era una marca registrada, sobretodo en los especiales que se hacían cada año, es Troy McClure, el mismo que alguna vez estuvo casado con Selma, una de las hermanas de Marge.

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Este personaje tan divertido irrumpió por primera vez en la segunda temporada dentro del capítulo 13 llamado No Robarás. Desde entonces no tuvo una participación frecuente como si la tienen Homero, Marge, Bart, Lisa y Maggie. Aún así le alcanzó y le sobró en cada una de sus apariciones para ser uno de los nombres más famosos dentro de la serie.

Desde entonces pasaron 8 temporadas donde fue conductor de especiales, contrajo matrimonio con una hermana de Marge y tuvo su “hola, soy Troy McClure” como su frase emblema con la que el público lo reconocía de inmediato. Sin embargo, de un momento a otro dejó de aparecer.

¿Por qué Troy McClure dejó de aparecer en Los Simpson?

La explicación a esta pregunta no tiene muchas vueltas. Phil Hartman, el actor que le daba voz al personaje, fue asesinado por su esposa en 1998 cuando tenía 49 años.

El intérprete de Troy McClure sufrió esta horrible situación mientras dormía en su casa. En ese entonces Brynn Omdahl, su mujer, aprovechó la situación y le disparó 3 veces matándolo en el mismo acto. La actriz luego de esto confesó el crimen a 2 amigos de ella. Uno de ellos arribó a la escena del asesinato y procedió a llamar a la policía. Una vez que las fuerzas de seguridad arribaron se encerró en su cuarto y terminó suicidándose con la misma arma con la que había matado a su esposo.

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