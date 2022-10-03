Lotería Del Crimen | Tráiler Oficial.
Un equipo especializado para los casos más inusuales de México, la Unidad de Investigación Criminal, llega este 10 de octubre a la pantalla de Azteca 7.
La Unidad de Investigación Criminal (UNIC) es un equipo que se especializa en resolver los casos más inusuales y misteriosos de México, arriesgando su propia vida para detener a las mentes más perversas que logran pasar desapercibidas en la cotidianeidad pero que, de alguna manera u otra, terminarán por caer ante las garras de la justicia.