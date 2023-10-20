Inspector Bruno Barraza | Lotería del Crimen

Bruno Barraza podría describirse de muchas formas distintas, sus actitudes y aptitudes lo han llevado muy lejos, tal es claro ejemplo que puede decir con orgullo que es uno de los mejores detectives que forman parte de la Unidad de Investigación Criminal (UNIC).

Proveniente de una familia militar, Barraza lleva la disciplina en la sangre, característica que lo ayuda a resolver con agilidad gran parte de los casos que se le asignan, además cuenta con una gran empatía la cual le ayuda a detectar fácilmente cuando le están mintiendo u ocultando información.

Tanto como su hermano mayor, Benjamín, como su padre, se dedicaron la vida en ser unos buenos militares, pero Barraza siempre fue considerado como la oveja negra de la familia, más aún cuando decidió estudiar música en el Conservatorio, algo que terminó por romper la relación ya de por sí frágil relación que mantenía con su padre, sin embargo, cuando este fallece Bruno lamenta no haber podido hacer las paces con él, razón por la cual decide convertirse en uno de los mejores detectives, motivado claramente por su espíritu competitivo.

Puede llegar a confiar demasiado en su encanto, el cual le ha ayudado a conseguir más información que la de sus colegas, lo cual podría traerle problemas algunas veces, pero nunca ha quedado mal en su trabajo y está más que preparado para seguir limpiando la Ciudad de México de tantos criminales.