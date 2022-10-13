TEST | ¡Descubre qué agente de la UNIC serías en Lotería del Crimen!

Lotería del Crimen está en la pantalla de Azteca 7 con un gran elenco que explotará tu cabeza con los misteriosos casos criminales que la UNIC tiene por resolver.

Acompaña a los mejores agentes a buscar pistas y encontrar a los culpables de los crímenes tan atroces. Mientras, te tengo un pequeño y divertido test para que sepas quién de todos los agentes y elementos de la UNIC tiene tu misma personalidad, ¿te animas?

La UNIC está conformada por varios elementos con personalidades diferentes y seguro que alguno de ellos se acoplará perfecto a ti.

No olvides que puedes revivir los capítulos por si te perdiste alguno, ¿dónde? En el sitio web de Azteca 7.