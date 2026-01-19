Channing Tatum llega a Nueva York con su espectáculo en vivo de “Magic Mike”

Tras el anuncio de la residencia prolongada de Harry Styles en el Madison Square Garden, ahora es Channing Tatum quien sacude la ciudad con una noticia que sus seguidores han esperado por más de una década: la producción teatral del fenómeno “Magic Mike” finalmente se instalará en el corazón de Times Square.

Fuentes cercanas de la producción revelaron a Page Six que el espectáculo, que ya ha sido un éxito rotundo en Londres y Las Vegas, ocupará el emblemático edificio que albergaba al antiguo Copacabana, ubicado en la calle 47 y la 8va Avenida. Se espera que el actor oficialice el anuncio este martes durante su participación en el programa “Today”.

¿Cómo será el show de “Magic Mike” en Manhattan?

La llegada del show no será discreta. Los productores están invirtiendo millones de dólares en remodelar el interior del recinto para convertirlo en un auténtico club de lujo. La propuesta es ambiciosa: un espacio diseñado para la inmersión total que, tras la función final de la noche, se transformará en una discoteca exclusiva para el público asistente.

Aunque técnicamente se clasifica como una producción off-Broadway, la escala del montaje y la relevancia de la marca prometen competir con los títulos más grandes de la cartelera neoyorquina.

¿Veremos a Channing Tatum en el escenario?

Uno de los rumores que más fuerza ha cobrado entre los expertos de la industria es la posibilidad de que el propio Channing Tatum realice apariciones especiales. El actor, quien produjo la película original basándose en sus propias vivencias como stripper en Florida, ya realizó cameos sorpresa en la versión del West End londinense.

De confirmarse, su participación en el escenario de Nueva York sería por un tiempo limitado, elevando drásticamente el valor de las entradas para las primeras funciones de octubre.

¿Por qué después de 13 años llegará a Nueva York?

El camino de “Magic Mike” hacia Nueva York fue largo. Recordemos que, en 2013, Tatum mencionó por primera vez en redes sociales que el show llegaría a Broadway. Sin embargo, la producción priorizó su expansión internacional, estrenándose primero en Londres en 2018 bajo el guion de Reid Carolin.

Hoy, 13 años después del primer anuncio, el show para mayores de edad llegará por fin a Nueva York.