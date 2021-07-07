¿Cuál es el orden cronológico para ver las películas y series del UCM?

El Universo Cinematográfico de Marvel es uno de los más amplios en el mundo del cine. Cada una de las 23 películas tiene un hilo conductor con otras cintas, además de contar con personajes entrelazados y argumentos que se conectan.

Son tres fases y recientemente arrancó la cuarta con el inicio de series como Loki, Wandavision, Viuda Negra y Falcon y el soldado de invierno.

Entender el orden de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel no es tan complicado, pues basta con conocer las tres fases completas para entenderlo.

Fase 1. Iron Man a Vengadores

Esta es la fase principal, pues aquí se presenta el universo que alberga todas las películas. Además, se presentan personajes claves como Anthony Stark, Steven Rogers, Thor, Bruce Banner, Natalia Romanoff, Clinton Barton y Nicholas Fury.

Esta etapa es clave porque también se habla de las organizaciones S.H.I.E.L.D e Hydra, además se toca el tema del Teseracto, conocido como una de las seis Gemas del Infinito.

Esta fase alberga las películas Iron Man, El increíble Hulk, Iron Man 2, Thor, Capitán América: el primer vengador y Los vengadores.

Fase 2. Alberga a los hermanos Russo y a los Guardianes de la Galaxia

Esta fase también es una de las más importantes, ya que llegan nuevos personajes que definen el Universo Cinematográfico de Marvel. La llegada de héroes desconocidos y los hermanos Russo marcan un antes y un después.

Aquí entran las producciones Iron Man 3, Thor: el mundo oscuro, Capitán América: el soldado de invierno, Guardianes de la galaxia, Vengadores: la era de Ultrón y Ant-Man.

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Fase 3. Del Capitán América a Spiderman: Lejos de casa

La última fase terminada es una de las favoritas de los cinéfilos, pues se habla de las Gemas del Infinito y el destino de los Vengadores. Esta etapa está recién terminada y posteriormente se da paso al auge de las series en streaming.

Alberga las cintas Capitán América: Civil War. Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia Vol.2, Spiderman: Homecoming, Thor: Ragnarok, Black Panther, Vengadores: infinity war, Ant-Man y la avispa, Capitana Marvel, Vengadores: endgame y Spiderman: lejos de casa.

Fase 4. Series que también son clave para entender el UCM

Con el auge de las series en streaming, Marvel no se podía quedar atrás. En los últimos años, incorporó programas clave para entender el UCM, mismo que continúan siendo un éxito entre los fanáticos.

Por ejemplo, Wandavision, Falcon y el soldado de invierno, además del reciente estreno de Loki el pasado 9 de junio de 2021.

Una vez comprendidas las cuatro fases del Universo Cinematográfico de Marvel, puedes ver las películas en orden cronológico para que sean de mayor entendimiento.

1943-1945. Capitán América: el primer vengador

1995. Capitana Marvel

2008. Iron Man

2010. El Increíble Hulk

2010. Iron Man 2

2010. Thor

2012. Los Vengadores

2012. Iron Man 3

2013. Thor: el mundo oscuro

2014. Capitán América: el Soldado de Invierno

2014. Guardianes de la Galaxia

2014. Guardianes de la Galaxia Vol. 2

2015. Vengadores: la era de Ultrón

2015. Ant-Man

2016. Capitán América: Civil War

2016-2017. Dr. Strange

2016-2017. Spider-Man: Homecoming

2016. Black Panther

2017. Thor: Ragnarok

2018. Vengadores: Infinity War

2018. Ant-Man y la Avispa

2018-2023. Vengadores: Endgame

2024. Spider-Man: Lejos de casa

2024. WandaVision

2024. Falcon y el Soldado de Invierno

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