¿Cuál es el orden cronológico para ver las películas y series del UCM?
Te contamos cómo debes ver las producciones del Universo Cinematográfico de Marvel para que no te pierdas ningún detalle.
El Universo Cinematográfico de Marvel es uno de los más amplios en el mundo del cine. Cada una de las 23 películas tiene un hilo conductor con otras cintas, además de contar con personajes entrelazados y argumentos que se conectan.
Son tres fases y recientemente arrancó la cuarta con el inicio de series como Loki, Wandavision, Viuda Negra y Falcon y el soldado de invierno.
Entender el orden de las películas del Universo Cinematográfico de Marvel no es tan complicado, pues basta con conocer las tres fases completas para entenderlo.
Fase 1. Iron Man a Vengadores
Esta es la fase principal, pues aquí se presenta el universo que alberga todas las películas. Además, se presentan personajes claves como Anthony Stark, Steven Rogers, Thor, Bruce Banner, Natalia Romanoff, Clinton Barton y Nicholas Fury.
Esta etapa es clave porque también se habla de las organizaciones S.H.I.E.L.D e Hydra, además se toca el tema del Teseracto, conocido como una de las seis Gemas del Infinito.
Esta fase alberga las películas Iron Man, El increíble Hulk, Iron Man 2, Thor, Capitán América: el primer vengador y Los vengadores.
Fase 2. Alberga a los hermanos Russo y a los Guardianes de la Galaxia
Esta fase también es una de las más importantes, ya que llegan nuevos personajes que definen el Universo Cinematográfico de Marvel. La llegada de héroes desconocidos y los hermanos Russo marcan un antes y un después.
Aquí entran las producciones Iron Man 3, Thor: el mundo oscuro, Capitán América: el soldado de invierno, Guardianes de la galaxia, Vengadores: la era de Ultrón y Ant-Man.
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Fase 3. Del Capitán América a Spiderman: Lejos de casa
La última fase terminada es una de las favoritas de los cinéfilos, pues se habla de las Gemas del Infinito y el destino de los Vengadores. Esta etapa está recién terminada y posteriormente se da paso al auge de las series en streaming.
Alberga las cintas Capitán América: Civil War. Doctor Strange, Guardianes de la Galaxia Vol.2, Spiderman: Homecoming, Thor: Ragnarok, Black Panther, Vengadores: infinity war, Ant-Man y la avispa, Capitana Marvel, Vengadores: endgame y Spiderman: lejos de casa.
Fase 4. Series que también son clave para entender el UCM
Con el auge de las series en streaming, Marvel no se podía quedar atrás. En los últimos años, incorporó programas clave para entender el UCM, mismo que continúan siendo un éxito entre los fanáticos.
Por ejemplo, Wandavision, Falcon y el soldado de invierno, además del reciente estreno de Loki el pasado 9 de junio de 2021.
Una vez comprendidas las cuatro fases del Universo Cinematográfico de Marvel, puedes ver las películas en orden cronológico para que sean de mayor entendimiento.
1943-1945. Capitán América: el primer vengador
1995. Capitana Marvel
2008. Iron Man
2010. El Increíble Hulk
2010. Iron Man 2
2010. Thor
2012. Los Vengadores
2012. Iron Man 3
2013. Thor: el mundo oscuro
2014. Capitán América: el Soldado de Invierno
2014. Guardianes de la Galaxia
2014. Guardianes de la Galaxia Vol. 2
2015. Vengadores: la era de Ultrón
2015. Ant-Man
2016. Capitán América: Civil War
2016-2017. Dr. Strange
2016-2017. Spider-Man: Homecoming
2016. Black Panther
2017. Thor: Ragnarok
2018. Vengadores: Infinity War
2018. Ant-Man y la Avispa
2018-2023. Vengadores: Endgame
2024. Spider-Man: Lejos de casa
2024. WandaVision
2024. Falcon y el Soldado de Invierno
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