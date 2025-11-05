Tras más dos décadas: Mason Thames, el actor que acaba de igualar un récord IMPOSIBLE de Jim Carrey

Hablar de Jim Carrey es repasar a uno de los actores más queridos de todos los tiempos, y aunque sus actuaciones nos han acompañado a lo largo de las décadas, hubo un año específico donde logró mantenerse prácticamente como el actor #1.

Fue en el año de 1994 cuando el actor canadiense cautivó a la audiencia y ciertamente a la taquilla estadounidense pues sus películas: La Máscara ($23.1 MDD), Una Pareja de Idiotas ($16.4 MDD) y Ace Ventura ($12.1 MDD) , estrenadas ese mismo año fueron las más vistas en el cine durante ese año, tal como este 2025 le está sucediendo al joven de 18 años Mason Thames.

¿Cuáles son las películas de Mason Thames que rompieron el récord de Jim Carrey?

De acuerdo con primeros datos, sus estrenos de este 2025: A pesar de ti ($8.1 MDD), Cómo Entrenar a tu Dragón ($85 MDD) y de momento en Teléfono Negro 2, tuvo un estreno que la ha mantenido como la #1 en taquilla en esta temporada de Halloween, igualando así el hito de Jim Carrey.

Sin duda alguna, este años ha sido un año para la historia respecto al cine, y si ponemos en contexto que Mason Thames apenas tiene 18 años, podríamos estar hablando de una de las próximas figuras de Hollywood, pues aunque su carrera ha sido relativamente corta, sus trabajos ya han dado mucho de qué hablar.

¿Quién es Mason Thames?

Este actor nacido en julio del 2007, originario de Dallas, Texas y a su corta edad ya ha protagonizado películas que le han hecho un lugar dentro del mundo de la actuación en Hollywood.

En el año 2021 protagonizó la película de Teléfono Negro, la cuál le abrió las puertas para más proyectos, como Inexpertos, Cómo Entrenar a tu Dragón, A pesar de Ti, Teléfono Negro 2.

Además, en el 2019 Mason actuó en tres episodios de la primera temporada de la serie For All Mankind de Apple TV en 2019.

