KPop Demon Hunters 2 ya tiene fecha de estreno... pero habrá que esperar 4 años

¡Confirmado! El fenómeno global KPop Demon Hunters tendrá una secuela. Sin embargo, tal vez sería muy pronto para emocionarse por la noticia, pues Netflix y Sony Pictures Animation cerraron un nuevo acuerdo para producir la segunda parte del exitoso musical animado, pero con estreno programado para 2029, según reportó Bloomberg.

KPop Demon Hunters 2 ya es oficial

Los fans están algo tristes por la noticia y es que resulta que el largometraje animado —que combina fantasía, acción y música pop coreana— necesitará varios años de producción, por lo que el estreno podría ajustarse dependiendo del avance del proyecto.

Un éxito que rompió récords

La primera entrega de KPop Demon Hunters, que sigue a un grupo femenino de K-pop que protege al mundo de demonios con el poder de su música, se convirtió en la película más vista en la historia de la popular plataforma de streaming tras su estreno.

Aparte de la trama y la animación, lo que volvió la cinta un éxito global fueron sus pegajosas e increíbles canciones, las cuales fueron tan exitosas que entraron en varias listas musicales. Por ejemplo, tres de sus canciones originales —“Golden”, “Your Idol” y “Soda Pop”— se mantuvieron en el Billboard Hot 100 durante varias semanas y actualmente podrían incluso recibir algunas nominaciones al Grammy.

Del streaming al cine

El éxito fue tan grande que, incluso después de su estreno en la popular plataforma, se organizaron funciones especiales tipo sing-along en cines de todo el mundo, una estrategia poco común.

En su primer fin de semana en salas, KPop Demon Hunters recaudó alrededor de 18 millones de dólares en solo dos días. Durante Halloween, volvió a proyectarse y sumó entre 5 y 6 millones más, a pesar de que ya estaba disponible en streaming.

Lo que se sabe de la secuela

La codirectora Maggie Kang, quien trabajó junto a Chris Appelhans, ya había expresado su deseo de continuar la historia. En una entrevista con Variety, comentó: “Hemos dejado muchos misterios sin resolver y zonas del universo que no exploramos. Simplemente no podíamos contar todo en una película de 85 minutos.”

Esto sugiere que KPop Demon Hunters 2 profundizará en el pasado de las protagonistas y expandirá el universo demoníaco y musical que enamoró a millones por todo el mundo. Pero por ahora, solo tendremos que esperar, pues, como ya mencionamos, KPop Demon Hunters 2 está planeada para 2029.

