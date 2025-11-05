Quién es quién en ‘Los Dueños del Juego’, la exitosa serie de 8 capítulos de la que todos hablan

La serie “Los Dueños del Juego” ha sido un éxito a nivel mundial, posicionándose en el segundo lugar de tendencias y comenzando a dar de qué hablar en México. Sin embargo, al ser una producción brasileña, para muchos aún no queda claro quiénes son sus personajes y de qué trata la historia. Por eso, aquí te explicamos uno a uno los roles principales dentro de la trama.

Este es el reparto de “Los Dueños del Juego”

Cada uno de los personajes de la serie tiene una suma importancia a lo largo de los episodios, mostrando un mundo lleno de lujos, ambición y competencia. Sin embargo, para entender la trama, tienes que conocer los siguientes:



El Profeta: Interpretado por el actor André Lamoglia, es un personaje ambicioso con grandes aspiraciones. Su rápido ascenso en el juego clandestino llama la atención de otros competidores y pone en riesgo el equilibrio de los clanes ya establecidos.

(NETFLIX) La serie ‘Los Dueños del Juego’ está disponible en Netflix.

Nélio: Interpretado por Adriano Garib , es una figura histórica dentro del juego y un hombre poderoso. Su objetivo es mantener el liderazgo y ser la figura sabia que guía a El Profeta.

Interpretado por , es una figura histórica dentro del juego y un hombre poderoso. Su objetivo es mantener el liderazgo y ser la figura sabia que guía a El Profeta. Nelinho: Este personaje, interpretado por Pedro Lamin , es el heredero natural del trono del juego, pero se siente amenazado por el crecimiento de El Profeta, lo que los convierte en rivales directos.

Este personaje, interpretado por , es el heredero natural del trono del juego, pero se siente amenazado por el crecimiento de El Profeta, lo que los convierte en rivales directos. Esqueleto: Interpretado por Ruan Aguiar, es el más impulsivo del grupo y funge como la mano derecha de los protagonistas.

De qué trata “Los Dueños del Juego”, la serie que ha sido un éxito

La serie se centra en la ambición, la traición y el turbio mundo del juego ilegal, conocido en Brasil como “Jogo do bicho”. Ambientada en Río de Janeiro, cada capítulo sorprende con giros inesperados que mantienen al público al borde del asiento. En total, cuenta con ocho episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno.

Final explicado de “Los Dueños del Juego”

El final de la serie es contundente: la historia culmina con la muerte de Búfalo, emboscado tras desafiar a El Profeta. Este hecho desata la furia de Suzana, quien promete buscar venganza contra el nuevo líder del clan, ahora transformado en aquello que juró destruir.

¿Habrá temporada 2 de “Los Dueños del Juego”?

Hasta el momento, Netflix no ha confirmado oficialmente una segunda temporada de “Los Dueños del Juego”. Sin embargo, debido a su enorme éxito global y la conclusión abierta, se especula que la producción ya trabaja en los guiones para continuar la historia lo más pronto posible.