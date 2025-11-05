Esta es la edad correcta en la que tus hijos deberían comenzar a ver Masha y el Oso: NO antes

“Masha y el Oso” es una serie que conquista a miles de niños con su ternura, humor y colores vibrantes. Pero más allá de lo adorable que parece, es fundamental pensar desde qué edad conviene que los pequeños la vean, respetando sus tiempos y etapas de desarrollo.

Detectar el momento adecuado para que los chicos se acerquen a estas historias es clave. No se trata de limitar, sino de acompañar: elegir cuándo y cómo presentarlas puede marcar la diferencia entre un entretenimiento positivo y uno que aún no están listos para comprender.

Lo ideal es que los chicos empiecen a ver “Masha y el Oso” cuando rondan los 4 o 5 años, una etapa en la que ya comprenden mejor lo que ocurre en pantalla y pueden distinguir entre lo que es un juego y lo que pertenece a la vida real.

En ese momento, las aventuras de la protagonista y su paciente amigo el Oso se vuelven una experiencia divertida y segura, llena de risas y aprendizajes. A esa edad pueden disfrutar de las ocurrencias de la protagonista sin copiar todo lo que hace ni sentirse sobrepasados por su energía.

Antes de eso, los más pequeños pueden percibir el ritmo acelerado o las travesuras sin entender del todo los límites, lo que podría generar confusión o frustración. Desde Psicología y Mente, los especialistas coinciden en que, durante los primeros años de vida, los niños deben tener un contacto muy limitado con las pantallas.

Fuente: Netflix Masha y El Oso: los especialistas recomiendan que los niños siempre estén acompañados de adultos.

Según explican, el cerebro infantil aún está desarrollando la capacidad de concentración y regulación emocional, por lo que los estímulos rápidos y visualmente intensos pueden sobrecargar su atención o generar una falsa expectativa del ritmo real de las cosas.

Por eso, aconsejan priorizar el juego libre y, cuando se introducen series, hacerlo de forma moderada y siempre acompañados por un adulto.

Esto no quiere decir que la serie sea negativa, todo lo contrario: es una propuesta encantadora y llena de valores. Solo se trata de acompañar el momento y estar presentes. Ver los capítulos juntos permite explicar las situaciones, conversar sobre lo que ocurre y reforzar enseñanzas sobre empatía, respeto y amistad.

Así, “Masha y el Oso” se convierte en mucho más que un dibujito: una oportunidad para compartir tiempo de calidad, reír en familia y aprender jugando, mientras los chicos crecen disfrutando contenidos adecuados para su etapa.

¿De qué trata Masha y el Oso?

“Masha y el Oso” cuenta la historia de una niña inquieta, curiosa y muy traviesa que vive en un bosque lleno de animales. Masha tiene una energía inagotable y una gran imaginación, lo que la lleva a meterse en todo tipo de situaciones cómicas.

En medio de ese entorno natural, conoce a su mejor amigo: un oso grande y bonachón que intenta mantener la calma ante sus ocurrencias.

El Oso, que en su pasado fue artista de circo, lleva ahora una vida tranquila en su cabaña del bosque. Su paz, sin embargo, se ve constantemente interrumpida por las travesuras de Masha, quien siempre logra envolverlo en aventuras inesperadas.

A pesar del caos, entre ambos se crea una relación tierna y divertida, llena de cariño, paciencia y comprensión.

Fuente: Netflix La serie “Masha y el Oso” fue creada en Rusia en 2009 por Oleg Kuzovkov y hoy es un éxito mundial.

La serie fue creada en Rusia en 2009 por el animador Oleg Kuzovkov y producida por Animaccord Studio. Inspirada en un cuento popular ruso, su éxito fue inmediato gracias a su estilo visual colorido, animación cuidada y humor universal que trasciende idiomas y culturas.

En poco tiempo, “Masha y el Oso” se convirtió en uno de los contenidos infantiles más vistos en plataformas como YouTube.

Por su parte, las críticas la destacan por su capacidad de entretener sin necesidad de diálogos complejos y medios como Rolling Stone y El Mundo resaltan su frescura, creatividad y el equilibrio entre diversión y enseñanzas.

Estos factores la han llevado a convertirse en una de las series animadas más queridas por chicos y grandes en todo el mundo.