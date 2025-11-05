Marvel sorprende con el nuevo teaser de Wonder Man: Yahya Abdul-Mateen II se convierte en el superhéroe más inesperado del UCM

Esto no se detiene, Marvel Studios tiene sus objetivos claros y continúa expandiendo su universo y su próxima parada es su nueva serie: Wonder Man. La gran apuesta de Disney+ es protagonizada por Yahya Abdul-Mateen II y llegará el próximo 28 de enero de 2026 como su primer gran estreno del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en el nuevo año.

Si no has visto el nuevo tráiler, te lo dejamos aquí para que lo disfrutes:

Wonder Man: el nuevo héroe que llega al UCM

La verdad es que la propuesta resulta bastante interesante. En el teaser recién lanzado conocemos a Simon Williams, un actor y doble de acción de Hollywood que busca su gran oportunidad al audicionar para interpretar a un famoso superhéroe. Sin embargo, la vida tenía otros planes y, por una serie de eventos fuera de su control, terminará obteniendo superpoderes reales y convirtiéndose él mismo en Wonder Man.

Un vistazo a la historia detrás del héroe

La serie promete un tono interesante para la trama y hacer una sátira de la fama y acción superheroica, explorando cómo un hombre común enfrenta la línea entre ficción y realidad cuando la máscara deja de ser un papel.

El elenco y la apuesta de Marvel para 2026

Junto a Abdul-Mateen II, el elenco incluye nombres como Demetrius Grosse, Lauren Glazier, Byron Bowers, Zlatko Buric, Arian Moayed y Charlotte Ross, entre otros.

Producida por Marvel Studios, Family Owned y Onyx Collective, Wonder Man apunta a ser una serie que combine humor, crítica a Hollywood y pura acción superheroica.

¿Estás listo para disfrutar esta nueva aventura de Marvel?

