Mentes Criminales: Capítulo 12 | Series Azteca 7
Una compañía de transportes privados se ve involucrada en crímenes donde los cuerpos de las víctimas aparecen decapitadas
Una compañía de transportes privados se ve involucrada en crímenes donde los cuerpos de las víctimas aparecen decapitadas.
El criminal toma el papel de justiciero y hace pagar a sus víctimas por los errores que han cometido, pero gracias al trabajo de la UAC el ignoto será capturado.
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