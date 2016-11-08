Mentes Criminales: Capítulo 12 | Series Azteca 7

Una compañía de transportes privados se ve involucrada en crímenes donde los cuerpos de las víctimas aparecen decapitadas.

El criminal toma el papel de justiciero y hace pagar a sus víctimas por los errores que han cometido, pero gracias al trabajo de la UAC el ignoto será capturado.

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