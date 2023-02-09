La mexicana que irá al Super Bowl LVII para vender tamales.

¿Te imaginas tener la oportunidad de ir al Super Bowl LVII y que se te antojen unos tamales? Probablemente pensarías que por allá será imposible encontrar unos, sin embargo, estarás muy equivocado porque hay una mexicana que estará presente para deleitar a todos los asistentes con el sazón típico de México.

Estoy hablando del negocio de Imelda Hartley, una mexicana que vendía tamales en una calle de Phoenix, Arizona. Sobreviviente de violencia en México y en Estados Unidos, Imelda logró salir adelante con la ayuda de sus hijos.

Con la necesidad de tener que sobrevivir en una tierra que no era la suya, Imelda fundó en 2015 su empresa: Happy Tamales, una idea que surgió cuando, día con día, ella les mandaba tamales a sus hijos para que tuvieran algo qué comer durante la jornada laboral, y ellos empezaron a compartir los alimentos con sus compañeros, quienes rápidamente comenzaron a hacerle órdenes a Imelda.

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Impulsada por este hecho, decidió plantarse frente a una lavandería para empezar a vender sus tamales por docena para poder sobrevivir. Poco después tomó un taller para emprendedoras mexicanas viviendo en el extranjero, y así fue como pudo fundar Happy Tamales.

Tal y como el nombre de su empresa indica, Imelda trata de dar un mensaje positivo a sus consumidores, y es por eso que la mexicana le da a cada uno de sus tamales un nombre diferente pero sumamente alentador, tales como el tamal "esperanza" o el "ganador".

¿Cómo llegó al Super Bowl LVII?

Imelda Hartley pasó por un duro proceso de selección, en donde compitió con reconocidos chefs de Arizona, pero al final fue elegida como una de las proveedoras para el Super Bowl LVII como parte del Business Connect, programa de la NFL que impulsa a pequeños empresarios y grupos minoritarios.

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Después de haber recibido la buena noticia, Imelda rentó un amplio espacio para contratar a otras mujeres y a sus hijos para ayudarla a prepararse para tan magno e importante evento, pues se estima que ella llevará alrededor de 5 mil tamales a esta final del futbol americano.

¿Qué te parece la historia de esta gran mujer mexicana? Si yo fuera uno de los asistentes del Super Bowl definitivamente haría todo lo posible por llegar temprano y así probar a lo mejor un tamal "amistad" o un tamal "nuevo comienzo". Así que tú también prepara una rica comida porque este 12 de febrero llega un Super Bowl #FueraDeEsteMundo, a las 5:00 p.m. por el canal correcto: Azteca 7.

