Estos mexicanos han escrito la historia de los premios Oscar con sus récords.

México tiene una sobresaliente presencia en los premios Oscar, y sin duda alguna, esto es gracias a todo el trabajo que hicieron los precursores de la industria cinematográfica que representaron a nuestro país en Hollywood con mucho orgullo.

Antony Quinn

Antony Quinn, dos veces nominado, y dos veces ganador, así fue como se convirtió en la leyenda mexicana de Hollywood que conquistó por primera vez la categoría de Mejor Actor de Reparto, y el único en la historia que ha ganado 2 estatuillas.

Katy Jurado

En 1954, Katy Jurado fue nominada a los premios Oscar como Mejor Actriz de Reparto, por su actuación en Broken Lance (“Lanza Rota” en español), siendo la primera mexicana en representarnos en la celebración a lo mejor del cine en Hollywood.

Aunque no consiguió el Oscar, así es como inició la carrera de México en la premiación más prestigiada de la industria.

Macario

Esta fue la primera cinta mexicana que consiguió llegar a la entrega de los premios de la Academia de Cinematografía, y de hecho, tuvo el récord adicional de ser la primera producción latinoamericana en atraer la atención de Hollywood.

La nominación de Macario en la categoría de Mejor Película Extranjera (ahora conocida como Mejor Película de No Habla Inglesa) se registró en el año de 1960 y contó con la dirección de Roberto Gavaldón y la actuación protagónica del primerísimo actor Ignacio López Tarso.

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Mejor Director

Alejandro González Iñarritú fue el primer mexicano nominado a Mejor Director, lo logró en 2006 con Babel, y más tarde obtuvo su segundo Oscar por El Renacido, siendo el primero en ganar 2 estatuillas de la categoría en años consecutivos, y desde entonces no ha parado.

Aunque fue hasta 2014 cuando Alfonso Cuarón obtuvo la estatuilla por primera vez para un mexicano y un latinoamericano en esta categoría, y con Roma cosechó el segundo Oscar, el cual le valió un segundo récord: El del primer director que consigue la estatuilla con una película de no habla inglesa.

Salma Hayek

En 2002, todos los ojos de Hollywood se posaron sobre la estupenda Salma Hayek, la hermosa y talentosa veracruzana consiguió la primera nominación de una mexicana en la categoría de Mejor Actriz por su protagónico en Frida.

Lupita Nyong'o

En la historia reciente, sobresale el nombre de Lupita Nyong'o y para 2013 se convirtió en nominada y ganadora de una estatuilla como Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en “12 Años de Esclavitud”, siendo la primera mexicana en obtener el anhelado sueño de Hollwyood.

Mejor Fotografía

Si bien la categoría es una de las tantas en las que han destacado notables mexicanos, aquí habrá que decir que en 1964, Gabriel Figueroa fue el primero en conseguir la nominación, aunque el primero en ganar fue Guillermo Navarro por “El Laberinto del Fauno” en 2006.

Y Emmanuel Lubezki, fue el primer mexicano en conseguir el triunfo en la categoría de Mejor Fotografía durante 3 años consecutivos, por: Gravity, Birdman, y El Renacido.

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