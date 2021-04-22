Así va la carrera de los mexicanos rumbo al Oscar 2021.

En la entrega 93 de los premios Oscar, son tres los mexicanos que buscarán hacer historia al competir en la categoría de Mejor Sonido, y aquí te contamos cómo les ha ido en otras premiaciones.

Michelle Couttolenc, Jaime Baksht, y Carlos Cortés, son los tres mexicanos que contienden el impecable e innovador trabajo que efectuaron para la cinta de “El Sonido del Metal”, y de hecho en la temporada de premiaciones les ha ido bastante bien.

Este talentoso trío de mexicanos ya se alzó con la victoria en la categoría de Mejor Sonido, esto en el marco de la premiación que hace la AMPS (Association Motion Picture Sound), aunque en dicha entrega únicamente se contempló en contienda a Jaime Baksht, y Michelle Couttolenc, y una mención especial para Carlos Cortés.

También brillaron en la entrega de los premios organizados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y de la Televisión (los BAFTAs).

En los BAFTAs, los técnicos mexicanos vencieron sobre el trabajo hecho en cintas como Greyhound, News of the World, Nomadland, y Soul.

Los mexicanos y el equipo que se formó para realizar todo el trabajo de sonido de esta cinta, fueron acreedores de una victoria más al competir en los premios otorgados por la Cinema Audio Society.

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Aunque en esta temporada de premios, no todo ha sido miel sobre hojuelas, pues, en los Golden Reel Awards, Cortés, Couttolenc, y Bakst, no se llevaron el reconocimiento, en ese caso, fue “Greyhound", la vencedora de la categoría de Edición de Sonido.

¿Qué posibilidades tienen de ganar el Oscar?

No es por nada, pero, Jaime, Michelle, y Carlos, son los favoritos para obtener el triunfo en la categoría de Mezcla de Sonido de los premios Oscar, ya que, lograron construir toda una atmósfera sonora muy peculiar para contribuir a la narrativa de “El Sonido del Metal”.

En los Oscar, esta es la terna de Mejor Sonido:



“Greyhound: En la Mira del Enemigo”

“Mank”

“Noticias del Mundo”

“Soul”

“Sonido del Metal”

Hasta ahora la crítica especializada, apunta que los mexicanos tienen grandes posibilidades de llevarse el Oscar a Mejor Sonido, sin embargo, se perfilan “Greyhound” y “Soul”, como grandes rivales en la máxima premiación a lo mejor del cine.

Cabe mencionar que, “El Sonido del Metal” retrata la dura realidad que enfrenta Ruben, un baterista de heavy metal que está perdiendo la audición, y que debe luchar por adaptarse a esta nueva situación, pero deberá renunciar a su más grande pasión en la vida.

El sonido fue trabajado por Jaime Baksht, Michelle Couttolen, y Carlos Cortés, en territorio mexicano, y han sido elogiados por los resultados logrados para reforzar el dramatismo de momentos fundamentales en la trama de “El Sonido del Metal”, permitiendo que la audiencia atraviese por una experiencia sensorial al acompañar a Ruben por su tortuoso camino hacia la sordera.

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Estos mexicanos han colaborado con otros grandes titanes de Hollywood, como el brillante director, Guillermo del Toro.

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