La vez que Disney impidió que Michael Jackson trabajara en un clásico.

El día de ahora se conmemora el aniversario luctuoso de Michael Jackson, quien falleció el 25 de junio de 2009. El Rey del Pop todavía es recordado por amigos, colegas y fanáticos, quienes cantan su repertorio musical a todo pulmón.

Alan Menken, compositor y pianista estadounidense, también recordó al fallecido cantante en reciente entrevista para Slash Film.

Recordemos que Alan es conocido en la industria cinematográfica por trabajar en Walt Disney Animation Studios, compañía que le ha permitido crear música para cintas como La sirenita, Pocahontas, La bella y la bestia y Aladdín.

Sin embargo, el compositor recordó una terrible anécdota junto a Michael Jackson, quien no fue autorizado para realizar canciones en la película El Jorobado de Notre Dame.

Recibí una llamada de la nada del asistente de Michael, mientras él se encontraba alojado en el hotel Four Seasons de Nueva York. En aquel momento estaba lidiando con las acusaciones sobre comportamiento inapropiado con niños menores de edad y con la ruptura de Lisa Marie Presley

Obviamente quería cambiar la narrativa y le gustaba mucho Disney. Así que le mencioné el proyecto de ‘El Jorobado’ y dijo que le encantaría venir a mi estudio y ver la película, hablar de ella, así que nos pusimos en contacto con Disney Animation, Me dijeron: ‘¡Reúnete con él! Si le gusta… bueno, ya veremos que sucede

En aquel momento, Michael Jackson enfrentaba acusaciones de abuso sexual infantil, por lo que muchos productores lo dejaron fuera de sus listas.

Lo anterior, se convirtió en un gran golpe en la carrera artística de Michael Jackson, quien perdió grandes oportunidades profesionales.

Así se enteró Michael Jackson sobre el rechazo de Walt Disney Animation Studios

Aunque Michael Jackson soñaba con formar parte de El Jorobado de Notre Dame, Walt Disney Animation Studios decidió todo lo contrario.

La compañía decidió negar el acceso a sus filas al cantante estadounidense. Y es que, los escándalos del artista representaban un gran riesgo a la reputación de Walt Disney y sus películas infantiles.

Y aunque fue una difícil decisión rechazar a Michael Jackson, se decidió que fue lo mejor.

“Finalmente, como era de esperar, me dijeron que Disney ya no quería hacer algo así con Michel Jackson. Respondí: ‘De acuerdo, ¿podría encargarse de decírselo cualquiera que no sea yo?’. Entonces se hizo un silencio y no hubo respuesta. Nadie quería hacerlo. El trabajo acabó recayendo sobre mi difunto mánager, Scott Shukat, que habló con Michael o con su abogado”, recordó Alan Menken en su reciente encuentro con los medios locales de su país.

