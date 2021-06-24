Conoce algunas curiosidades de Jennifer Love Hewitt, protagonista de 'Almas perdidas'. Te decimos lo que no sabías de esta talentosa y multifacética actriz de Hollywoood.

Esta histriona tiene raíces europeas, pues su mamá era italiana y se dedicaba a la patología del habla, mientras que su padre era alemán y se desempeañaba como técnico médico.

La actriz tiene algunas fobias y manías de las que poco se sabe, entre ellas que es claustrofóbica, además tiene aerofobia y ornitofobia (miedo a las aves) y por si esto fuera poco, se muerde constantemente las uñas.

Su más fuerte complejo físico proviene de su adolescencia, ya que vestía con ropa ancha porque sus pechos son grandes y mide 1.57 centimetros y esa combinación no le agradaba en lo absoluto.

Entre sus gustos personales podemos mencionar que su amor platónico es Johnny Depp, le gusta coleccionar osos de peluche y ángeles, le encantan las bodas y todo lo que las rodean, su color favorito es el naranja, y su lugar favorito para viajar es Australia.

Además, sus cantantes favoritas son Rihanna y Madonna, le gusta el fútbol y es una auténtica seguidora del Glasgow Celtic F.C.; también, le apasiona y practica el arte del tarot, le encanta patinar y montar a caballo, pero no sabe andar en bicicleta.

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Curiosidades en su carrera

Jennifer Love Hewitt fue una de las actrices consideradas para protagonizar la película 'Lolita', le propusieron dar vida a 'Paige' para la serie de televisión 'Embrujadas'. Y no es para menos, pues en 1999 fue nombrada la mujer más sexy del mundo y en 2008 la mujer más sexy del panorama televisivo.

La actriz también tiene talento en la música pues co-escribió la canción 'I'm Gonna Love You' para la película de dibujos animados 'El jorobado de Notre Dame II' con Chris Canuto. Eso no es todo, también cuenta con tres producciones discográficas: 'Let's Go Bang' (1995), 'Jennifer Love Hewitt' (1996) y 'BareNaked' (2002).

De hecho, esta histriona llegó a Los ángeles para llegar a la cima en el ámbito musical. Sin embargo, sus planes cambiaron cuando consiguió el papel de Sarah en 'Party of Five' y se dedicó más bien al cine.

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