Miley Cyrus podría celebrar los 20 años de Hannah Montana con un concierto muy especial

Parece ser que no estamos soñando… Miley Cyrus encendió los rumores sobre un posible concierto especial por el 20 aniversario de Hannah Montana, que se celebrará el 24 de marzo de 2026. Aunque no hay anuncio oficial, sus declaraciones recientes apuntan a un evento que podría marcar uno de los regresos más nostálgicos del pop, lo cual es suficiente para enloquecer a los fans de la cantante.

El comentario de Miley Cyrus que lo cambió todo

El pasado 3 de enero, durante su paso por el Palm Springs International Film Festival, Miley una periodista de Variety, aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre si existían planes para celebrar el aniversario de la serie. Su respuesta fue suficiente para cambiar la vida de los fans de hueso colorado: “Absolutamente, estamos trabajando muy duro en ello”.

Pero eso no es todo; el momento que hizo que todos perdieran la cabeza fue cuando se le pidió una pista y Miley cerró con una frase que todos entendieron perfectamente: “Ve el flequillo”.

Entrevistador: ¿Hay algo planeado para el 20º aniversario de Hannah Montana?



Miley: Claro. Estamos trabajando en ello.



Entrevistador: ¿Algún secreto que puedas contarme?



Miley: Claro, ¿ves el flequillo…?

pic.twitter.com/d20h6UGEUu — Miley Cyrus Noticias (@NoticiasSmilers) January 4, 2026

¿Vuelve Hannah Montana a los escenarios?

Para los fans, la referencia no fue casual. El flequillo es el símbolo más reconocible del alter ego de Miley Cyrus: Hannah Montana. De inmediato, las teorías comenzaron a circular. Los fans han planteado desde un concierto temático hasta un show especial con las icónicas canciones que cantaron millones de fans en su infancia.

Gracias a eso, temas como The Best of Both Worlds, This Is the Life o Let’s Get Crazy volvieron a ser tendencia, demostrando que el impacto cultural de la serie sigue intacto.

Las dudas: su relación con los escenarios

Desafortunadamente, el rumor no está libre de escepticismo. En años recientes, Miley habló abiertamente sobre algunas cuestiones de ansiedad, salud mental y el desgaste que sufre con las giras, señalando que los grandes escenarios la abruman. Tras su presentación en México en 2022, dejó claro que necesitaba tomar distancia de los shows masivos. Sin embargo, el tiempo ha pasado y su relación con su pasado parece más reconciliada.

¿Será solo en Estados Unidos?

Como mencionamos, no hay nada confirmado aún; sin embargo, los rumores más fuertes apuntan a que los conciertos especiales podrían posiblemente llevarse a cabo en recintos icónicos como el Madison Square Garden, por lo que sí, serían algo exclusivamente en Estados Unidos.

Por ahora, no hay confirmación oficial; solo queda esperar a que confirmen los detalles detrás del flequillo de Miley Cyrus.

