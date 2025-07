¿Billie Eilish hará una película con James Cameron? Esto es lo que sabemos sobre la colaboración de una de las cantantes del momento con el director de Titanic y Avatar

Hace unos días, Billie Eilish reveló muy “a su manera” que está trabajando en un proyecto que involucra sus conciertos y al aclamado director de cine James Cameron, quien ganó fama internacional con películas como ‘Terminator', ‘Titanic’ y ‘Avatar’

Durante un show ofrecido en Manchester Billie Eilish reveló lo siguiente:

De acuerdo, habrán notado que hay más cámaras de lo usual en el escenario. Básicamente, no puedo decir mucho al respecto, pero lo que sí puedo decir es que estoy trabajando en algo muy, muy especial con una persona llamada James Cameron, y que será en 3D”.

Posterior a este anuncio, comenzó a interactuar con su público, con quienes bromeó acerca del vestuario que tendrá que usar por el resto de sus conciertos en dicha ciudad, lo que supone que documentará de manera precisa sus conciertos.

Por ahora sus fans especulan que dicha película será la cereza del pastel de su gira ‘Hit me Hard and Soft: The Tour’, con el que se encuentra promocionando su último álbum de estudio del que se desprenden éxitos como: ‘BIRDS OF A FEATER’. ‘WILDFLOWER’, ‘CHIHIRO’, entre otros.

¿Quién es James Cameron y cuál es su importancia en el cine?

Seguramente has escuchando este nombre en más de una ocasión, pues se trata de uno de los directores de cine más emblemáticos de las últimas décadas, pues su visión y manera de trabajar el séptimo arte lo han distinguido desde sus primeros trabajos.

James Cameron ha dirigido títulos entrañables como ‘The Terminator’, ‘Rambo: First Blood Part II’, ‘Aliens’, Terminator II’, ‘Titanic’ y ‘Avatar’ 1 y 2, entre otros exitosos proyectos.

Con un portafolio de este calibre, propios y extraños han expresado su emoción, pues la participación de esta figura dentro del universo de Billie Eilish genera altas expectativas.

Cameron quien actualmente tiene 70 años, ciertamente nunca ha incursionado de este modo dentro de la música, lo que resulta intrigante para los fanáticos de el mencionado.

Este nuevo proyecto que une los conciertos de Billie y el cine podría ser del mismo estilo de “Happier Than Ever: A Lover Lette to Los Angeles”.

¿Cuándo y Dónde ver la película de Billie Eilish?

Por ahora la artista californiana no ha dado más detalles sobre esta película, aunque sí podemos especular que llegaría a cines del mundo una vez que concluya su actual gira, pues sus fanáticos no podemos esperar a verla en cines.