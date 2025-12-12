¡Millones de dólares! Así fueron los bonos que Taylor Swift repartió a su equipo de trabajo en “The Eras Tour”

No es secreto que Taylor Swift es de las artistas más importantes en la industria de la música. La intérprete de “Cruel Summer” cuenta con la gira más lucrativa gracias a The Eras Tour, con la que logró reunir miles de millones de dólares. Debido al gran impacto económico, la famosa Miss Americana implementó el “Día de Bonificación”, en el que repartía bonos considerables a su equipo de trabajo cada que concluía una etapa de la gira, según reveló en su más reciente documental, The End of an Era .

“El Día de Bonificación es muy importante”, señala Taylor a lo largo del audiovisual. “Establecer un precedente con The Eras Tour es muy importante para mí, así que, si la gira genera más ingresos, el equipo recibe una bonificación mayor.", agrega. De acuerdo con el documental, Taylor Swift destinó cerca de 197 millones de dólares en bonos de bonificación para sus trabajadores.

Además del dinero, Taylor también escribió notas personales de agradecimiento para cada uno de los miembros del equipo, destacando su labor en una de las giras más lucrativas en la historia de la música. “Les escribí una nota a mano a todos los miembros del equipo. Me llevó un par de semanas, pero fue divertido”, agregó la superestrella.

¿Cuánto dinero generó The Eras Tour de Taylor Swift?

De acuerdo con un reporte del The New York Times, Taylor Swift recaudó más de $2 mil millones de dólares con The Eras Tour. La cifra específica fue de $2,077,618,725 dólares, resultado de la venta de más de 10 millones de tickets a lo largo de 149 fechas. La gira comenzó en marzo de 2023 y finalizó el 8 de diciembre de 2024.

¿En qué más gastó Taylor Swift las ganancias de The Eras Tour?

Además de repartir importantes bonos a sus trabajadores, Taylor Swift invirtió el resto de las ganancias de The Eras Tour en la recuperación de su catálogo musical. Recordemos que los masters de los primeros seis álbumes de Taylor fueron vendidos por su sello original, Big Machine Records, a Scooter Braun, quien después los vendió a Shamrock Capital. Por ello, la cantante había estado relanzando su catálogo bajo el sello de “Taylor 's Version”. No obstante, en mayo del presente año, logró comprar los derechos de sus masters, recuperando el control total de su música… Todo, gracias a sus fans.

“Lo único que siempre quise fue tener la oportunidad de trabajar lo suficiente para algún día comprar mis masters directamente, sin ningún tipo de condición, sin socios, con autonomía total”, escribió la superestrella al momento de dar a conocer la noticia vía Instagram.