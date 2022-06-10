Misterios detrás de Rodán, el primer titán mexicano.

Los Kaiju o Titanes son criaturas prehistóricas que evolucionaron y se adaptaron al entorno actual, pero hay uno en específico que nos provoca una mezcla interesante de sentimientos y emociones.

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Rodán, el rey de los cielos, es un monstruo con habilidades y características únicas, que, como ya mencionamos antes, son gracias a su adaptación a este mundo. Rodán es el único titán latinoamericano. Su origen seguro que te sorprenderá, porque, aunque no lo creas, este gigante yacía dormido en las profundidades de una isla (ficticia) ubicada en territorio mexicano, la cuál lleva el nombre de Isla de Mara.

Desde las profundidades de un volcán situado en esta isla, el poderoso titán, Rodán, emergió hacia el mundo exterior después de estar años dormido entre magma y era capaz de controlar la actividad volcánica. Es por esto que, su cuerpo evolucionó y creó una capa similar al sedimento volcánico para poder protegerse y camuflarse mientras permanecía entre las estructuras rocosas del volcán de Mara. Podría decirse que esta capa de piel es parecida a un tipo de escamas geotérmicas similares a las rocas, debido a que fue forjado en el fuego.

Este titán de gran tamaño y fuerza en sus alas es capaz de destruir ciudades enteras con sólo un aleteo mientras vuela a grandes alturas debido a que crean un estruendo sónico.

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¿Cómo fue descubierto?

Junto con los demás titanes, Rodán fue descubierto por Monarca y la doctora Emma Russell, que a su vez, los descubrieron mediante pinturas rupestres antiguas, en este caso, como una criatura prehispánica seguro que te recuerda a uno de nuestros dioses aztecas que, al igual que Rodán, son capaces de crear poderosos vientos. ¿Ya adivinaste de quién hablamos?



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