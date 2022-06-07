TEST | Descubre qué titán serías según tu personalidad.

No te puedes perder el domingo 12 de junio el estreno Platinum de Godzilla 2: Rey de los Monstruos, sólo por Azteca 7, ¡estás en el canal correcto!

Tras el descubrimiento de nuevos titanes, Emma y Maddison buscarán la manera de sobrevivir y proteger a la humanidad debido al peligro que éstos monstruos representan.

Si bien, estas criaturas son nuevas para la mayoría de los seres humanos, debemos informarte que es todo lo contrario, ya que, al parecer llevan años en la tierra dormidos. Esperando cualquier oportunidad para su ansiado regreso.

De acuerdo a tus habilidades y características, ¿cuál de los siguientes titanes serías? ¡Haz el test y descúbrelo!

Los 4 Titanes

Godzilla: nuestro ya conocido titán está en busca de terminar la guerra que uno de los titanes comenzó dándoles llamado a los demás. Esta vez, Godzilla demostrará sus poderes en una dura batalla.

Ghidorah: también conocido como el "monstruo cero", es una poderosa criatura de tres cabezas y alas de murciélago, no por nada le llaman “el rey del terror”.

Mothra: la transición de este monstruo que es mostrada en la película enmarca su verdadera característica y aunque es un monstruo muy poderoso, su importancia va más alla de su poder.

Rodan: este titán de gran tamaño te impresionará con el poder que sus alas tienen, incluso podrían llegar a eliminar toda una ciudad.

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