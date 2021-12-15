Estos son los personajes que solo aparecieron una vez en Los Simpson.

En sus más de 33 temporadas y años de transmisión, Los Simpson han tenido múltiples personajes, pero algunos solo aprecieron una única vez y aún así dejaron huella. A continuación te presentamos una lista de ellos.

Lyle Lanley

Este personaje aparece en el episodio “Marge contra el monorraíl”, se trata de un vendedor de aceite llamado “Lyle Lanley” que llega a la ciudad y propone un sistema de monorraíl que le hará ganar mucho dinero, pero el proyecto será completamente inseguro para Springfield.

Shary Bobbins

Se da cita en “Simpsoncalifragilisticexpiala” cuando la familia amarilla contrata a una niñera mágica llamada “Shary Bobbins”, quien finalmente decide que ellos no tienen arreglo y se va con su paraguas volador, solo para ser absorbida por un motor a reacción de manera inmediata.

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Frank Grimes

Se da a conocer en el capítulo “El enemigo de Homero", donde el “Sr. Burns” le ofrece un trabajo en la planta nuclear. Finalmente, se suicida accidentalmente y la ineptitud de “Homero” convierte su funeral en un chiste.

Larry Burns

Se trata del hijo perdido del “Sr. Burns”, quien aparece en el episodio de la octava temporada “Burns, Baby Burns”. Se trata de una mezcla entre el “Sr. Burns” y el propio Dangerfield.

Laura Powers

A “Bart” se le rompe el corazón en el episodio de la cuarta temporada “New Kid on the Block”, cuando la hija de la amiga de “Marge” viene a cuidarlo y se enamora instantáneamente de ella, pero ella ya tiene novio.

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