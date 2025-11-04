ÚLTIMO MOMENTO: Muere Bentley, el perrito actor que conquistó serie de Prime Video

Las redes sociales se han paralizado después de que se diera la triste noticia de que Bentley Alexander, un perrito actor, murió. Esto fue dado a conocer a través de las redes sociales oficiales de Bentley un bulldog reconocido por el papel que tuvo en la serie de The Boys, en donde interpretó a Terror, la mascota de nada más y nada menos que Billy Butcher.

¿Cuál es la historia de Terror en los cómics de The Boys?

Terror apareció en el tomo 1 de The Boys, sentado junto a su amo Billy Butcher después de habernos enterado de cómo es que la novia de Hughie fue asesinada. De hecho Terror era uno de los integrantes más queridos del equipo de Butcher, y además se rumora recibió una dosis del compuesto V, ya que en los cómics se pudo ver cómo era que Terror se enfrentó a diferentes súpers, demostrando fuerza extrema y durabilidad más allá de la de una mascota común y corriente.

Billy y Terror tenían un vínculo bastante estrecho, y Butcher lo protegía como a nadie. Sin embargo Terror fue asesinado por Black Noir con su visión láser, esto sucedió cuando Butcher y The Boys estaban fuera cenando y cuando regresaron al departamento encontraron a la mascota de Billy, muerto.

¿Cuál es la historia de Terror en la serie de The Boys?

Terror, interpretado por Bentley, apareció en las temporadas 1 y 2 de The Boys, siendo fiel a la apariencia y raza del Terror que conocimos en los cómics. En la serie Terror se queda a cargo de la tía de Butcher: Judy, y podría decirse que se encuentra vivo ya que está fuera del foco principal de la serie y no conocemos ninguna escena de su muerte.

De hecho el co-creador de la serie, Eric Kripke explicó que la razón principal por la que se redujo casi en su totalidad la aparición de Terror fue por "la dificultad de trabajar con perros" en las grabaciones.