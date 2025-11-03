ÚLTIMA HORA: se confirmó que Diane Ladd falleció a los 89 años

Reporta la revista PEOPLE que la veterana actriz falleció en el regazo de su hija a la edad de 89 años. Este comunicado fue entregado por la propia hija de un ícono del cine con múltiples nominaciones por sus distintos trabajos. No había reportes de complicaciones recientes de salud, pero la gente cercana y el mundo del espectáculo en general reaccionan ante la triste noticia. Esta es la información alrededor de Diane Ladd.

¿Quién fue Diane Ladd, muerta este 3 de noviembre de 2025?

El pequeño boletín que la revista ya mencionada habría recibido no tendría más detalles, salvo el de la muerte en brazos de la también actriz, Laura Dern… esto en su residencia en Ojai California. Con esto se termina seis décadas de labores como artista dentro de la industria del cine y la televisión, lo cual le valió un cariño enorme por parte de sus compañeros.

Aunque su carrera inició en 1966, el reconocimiento mundial se concretó gracias a su participación en la cinta de Martin Scorsese, Alicia Ya no Vive Aquí. Ahí inició una vida allegada a los reconocimientos internacionales, pues fue nominada como Mejor Actriz de Reparto. En ese sentido, le llegaron tres nominaciones al Emmy y otras tres a los Oscars.

¿De qué murió Diane Ladd, artista nominada por La Academia?

La información sigue recabándose, sin embargo no hay mayor detalle en estos momentos y muy probablemente así continúe. Sin embargo, desde el 2018 se reportó el diagnóstico de una enfermedad en los pulmones llamada fibrosis pulmonar idiopática, lo cual le habría afectado su salud ya con una edad avanzada.

Pero ante eso, su hija la despidió con un lindo mensaje que dice así: “Mi increíble heroína y mi profundo regalo de madre, Diane Ladd, falleció conmigo a su lado esta mañana… Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y espíritu empático que solo los sueños podrían haber creado. Fuimos bendecidos por tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”.