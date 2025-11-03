Por qué Pennywise todavía no aparece en ‘Welcome to Derry’, la tenebrosa serie de ‘IT’

Como parte de los estrenos más esperados para la "spooky season", salieron los primeros episodios de Welcome to Derry, una serie inspirada en la emblemática historia de It, que desde 1986 ha atemorizado a chicos y grandes. Precisamente, el personaje principal de esta creación de Stephen King es Pennywise, un despiadado payaso que arrasa con todo en su camino.

Sin embargo, en el inicio de esta producción de Andy y Barbara Muschietti, todavía no ha tenido ninguna aparición, lo que inevitablemente ha generado grandes dudas detrás de su ausencia. Esto ya que una buena parte del público estaría ansiosa por descubrir cuáles serán sus nuevas atrocidades, además de que no tienen claro por qué no se le ha dado tanta importancia.

Al respecto, los productores le revelaron a The Hollywood Reporter que todo se trata de una estrategia pensada para mantener la emoción de los televidentes. Por lo que habrían optado por dejarlo de lado intencionalmente, una maniobra que estaría dando resultados y en redes sociales ya hay teorías sobre estas decisiones.

"La idea detrás de esta aparición tardía es crear expectativa. El público no sabe bien lo que quiere, pero creo que eso genera una sensación muy especial. Cuándo y dónde aparecerá el payaso es un juego que queríamos jugar con el público", señaló Andy Muschietti.

Instagram / @it_official El debut de Pennywise en Welcome to Derry estará lleno de sorpresas

La insólita explicación detrás de la ausencia de Pennywise en Welcome to Derry

Por otra parte, Barbara Muschietti refirió que lo que pretenden es recuperar la vibra atemorizante de Pennywise, dejando de lado la "preferencia" que se ha ganado con los televidentes de todas las edades. Así que para dejar claro que se trata de un personaje malvado y sin límites, irán introduciéndolo a Welcome to Derry con giros inesperados en la trama.

"Lo último que queremos es que el público se sienta cómodo con Pennywise. No queremos que nadie se acostumbre a su imagen. Es impredecible, ataca cuando le da la gana", explicó una de las productoras.

¿De qué trata Welcome to Derry?

Esta serie, transmitida a través de la plataforma de streaming HBO, retrata las aventuras de un grupo de amigos que indagan las extrañas desapariciones que se han estado dando en su vecindario, sin imaginar loo que están por descubrir. Sigue un poco de la premisa de It 2 (2019), pues el equipo de productores es el mismo.

Aunque todavía no tiene su aparición estelar, el protagonista de Welcome to Derry es Bill Skarsgård, quien se encargó de darle vida a Pennywise en las películas de 2017 y 2019. También cuenta con las actuaciones de Rudy Mancuso y James Renar.