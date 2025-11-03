Condenan a productor de Hollywood a 146 años de prisión por la ESCALOFRIANTE muerte de dos modelos, una de ellas mexicana

En Hollywood no todo es fama y glamour, pues en algunas ocasiones los excesos y malas intenciones, sobre todo de aquellos en una situación de poder, pueden terminar en muerte. Ese fue el caso del productor David Pearce, quien recibiera una condena de 146 años de prisión, tras ser declarado culpable del asesinato de la modelo mexicana Hilda Marcela Cabrales-Arzola, de 26 años, y su amiga, la también modelo Christy Giles, de 24.

Condenan a David Pearce por asesinato y abuso

El caso ocurrió en Los Ángeles en 2021 y estremeció a Hollywood debido a la crueldad de los hechos y a la larga lista de delitos asociados a Pearce, quien además enfrentaba ante la ley acusaciones de abuso y violación cometidas entre 2007 y 2021.

Durante el juicio, varios testimonios revelaron el comportamiento depredador que poseía el productor, quien habría comentado en alguna ocasión a un amigo: “Las chicas muertas no pueden hablar.”

El crimen que conmocionó a Hollywood

De acuerdo con las investigaciones, Pearce conoció a las jóvenes durante una de las muchas fiestas a las que asistía. Posteriormente, las invitó a su casa, donde fueron drogadas con un “cóctel” fatal de sustancias.

Horas después, junto con su amigo y actor Brandt Osborn, el productor abandonó los cuerpos frente a dos hospitales distintos en Los Ángeles y huyó del lugar.

Los médicos intentaron reanimar a ambas mujeres, pero Christy Giles falleció en el acto, mientras que Hilda Marcela Cabrales-Arzola permaneció en coma por casi dos semanas antes de morir, apenas cinco días antes de cumplir 27 años.

⚠️WARNING: This post describes rape, murder, and drug-facilitated sexual assault.



Disgraced Hollywood producer David Pearce, 42, has been sentenced to 146 years in prison for murdering two models and raping seven other women. He will not be eligible for release until the year… pic.twitter.com/ZmbX73Lt7h — True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) October 30, 2025

El sueño de una mexicana robado por un crimen atroz

Hilda Marcela Cabrales-Arzola era originaria de Monterrey, Nuevo León, y se había mudado a Los Ángeles para seguir su carrera como arquitecta y modelo. Su muerte generó indignación tanto en Estados Unidos como en México, especialmente entre las comunidades de artistas y activistas que exigieron justicia para ambas víctimas.

Su familia viajó desde México para acompañarla durante sus últimos días y posteriormente pidió que su caso sirviera como ejemplo de la violencia que muchas mujeres enfrentan dentro y fuera del mundo del espectáculo.

David Pearce: Un historial oscuro

Durante el juicio, se reveló que David Pearce era toda una “fichita”; acumulaba denuncias por agresión sexual de múltiples mujeres, algunas de las cuales decidieron testificar durante el juicio, revelando que el productor tenía un patrón de manipulación, abuso y poder que habría mantenido durante más de 15 años.

Aunque Brandt Osborn fue señalado como cómplice por ayudar a deshacerse de los cuerpos, el jurado no llegó a un veredicto definitivo sobre su participación.

Se hizo justicia tras años de espera

Con la sentencia de 146 años, la corte de Los Ángeles cerró uno de los casos más oscuros en la historia del mundo del entretenimiento estadounidense actual.

El veredicto fue recibido con alivio por las familias de las víctimas, quienes declararon que, aunque nada devolverá la vida de sus hijas, la justicia finalmente llegó.

