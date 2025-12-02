Tragedia en Florida: Muere el rapero POORSTACY luego de un incidente en un hotel

El rapero estadounidense POORSTACY, cuyo nombre real era Carlito Milfort Jr., fue declarado muerto en California a los 26 años tras un “incidente” ocurrido en Boca Ratón, Florida. La noticia ha generado conmoción entre sus seguidores, quienes han inundado las redes sociales con mensajes de apoyo y tristeza.

El incidente en Boca Ratón

De acuerdo con TMZ, las autoridades locales acudieron el sábado a un hotel en Boca Ratón, donde el artista sufrió una emergencia médica. Fue trasladado a un hospital cercano, pero no logró sobrevivir.

Un trabajador del hotel declaró que el rapero llevaba diez días alojado en el lugar junto a una mujer y un niño pequeño, aunque se desconoce el vínculo con estas personas. La policía del condado de Palm Beach podría manejar el caso como un suicidio, según reseñó el medio estadounidense.

¿Quién fue POORSTACY?

POORSTACY se destacó en la escena musical por fusionar hip-hop con géneros de rock, lo que llamó la atención de figuras como Travis Barker y Oli Sykes, vocalista de Bring Me The Horizon.

Con Sykes lanzó el tema “Knife Party”.

Compuso varias canciones junto a Barker.

Publicó dos álbumes de estudio bajo el sello 10k Projects, propiedad de Elliot Grainge.

Participó en la banda sonora nominada al Grammy de la película Bill & Ted Face the Music (2020), junto a bandas como Weezer y Mastodon.

En 2024 estrenó el sencillo “Nothing Belong to You” y colaboró con Paris Shadows en “Last Time Around”.

Homenajes y legado

El baterista Travis Barker rindió homenaje al rapero en sus redes sociales, compartiendo videos de ambos en el escenario y en grabaciones de estudio. En el pie de foto escribió junto a un emoji de corazón roto: “Descansa en paz, nunca te olvidaremos”.

Sus inicios y carrera

Nacido el 15 de marzo de 1999 en Palm Beach, Florida, Carlito Milfort Jr. fue introducido a la música por su padre, quien le enseñó varios instrumentos. En su adolescencia se involucró en la escena local de metalcore y en el hip hop underground de Miami, tocando en vivo con bandas de heavy metal, punk rock y rock gótico.

Posteriormente comenzó a subir música a SoundCloud bajo seudónimos como Lito Xantana, Vizion y Scarybrats, hasta adoptar el nombre artístico POORSTACY, inspirado en el skater Stacy Peralta.

Controversias legales

En 2023 fue arrestado por cargos de agresión y negligencia infantil tras un altercado doméstico en Coral Springs, Florida. El caso derivó en un enfrentamiento con las autoridades, pero finalmente fue archivado y todos los cargos fueron desestimados en 2024.

