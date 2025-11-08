Luto en la moda coreana: muere Kim Sung-chan, el modelo que deslumbró en pasarelas y ocultó su incurable enfermedad

El mundo del modelaje en Corea del Sur se encuentra de luto tras la inesperada muerte de Kim Sung-chan, quien falleció el 6 de noviembre de 2025, a los 35 años, luego de una intensa batalla contra un cáncer del sistema linfático. La noticia conmocionó a la industria de la moda, pues aunque su enfermedad era conocida por algunos colegas cercanos, el modelo había optado por mantener su estado de salud en un perfil discreto, mientras seguía compartiendo mensajes positivos y esperanzadores en redes sociales.

Fuentes cercanas aseguran que Sung-chan siempre mantuvo su espíritu optimista, incluso durante los meses más difíciles de su tratamiento.

Las especulaciones sobre su enfermedad crecieron cuando algunos internautas comenzaron a cuestionar sobre si su repentino retiro de las pasarelas, en 2023, había estado relacionado con problemas de salud o con conflictos contractuales dentro de la industria. En su momento, el modelo se limitó a decir que necesitaba “tiempo para sí mismo”, sin revelar la verdadera razón. Ahora, tras su fallecimiento, varios diseñadores han confirmado que Sung-chan rechazó campañas importantes por priorizar su tratamiento.

Compañeros y amigos del medio han llenado las redes con mensajes de cariño. Modelos, fotógrafos y estilistas que trabajaron con él lo describen como un profesional perfeccionista, amable y con una energía contagiosa. Su paso por el reality Korea’s Next Top Model marcó un antes y un después en su carrera, convirtiéndolo en un referente masculino en una industria dominada por rostros femeninos.

¿Quién era Kim Sung-chan y por qué fue tan famoso?

Kim Sung-chan, conocido por su paso por Korea’s Next Top Model Season 5, fue uno de los modelos masculinos más prometedores de Corea del Sur. Su carrera despegó en 2013 durante la Seoul Fashion Week y llegó a desfilar en pasarelas internacionales como la Milan Fashion Week 2020. Con su carisma y elegancia, Sung-chan conquistó marcas de lujo, editoriales de moda y el corazón de miles de seguidores que hoy lamentan su partida.