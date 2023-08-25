Muere a los 70 años Nancy Frangione, actriz de “La Niñera”

¡Yujuuuu, señor Shiffield! Si sabes de dónde es este llamado, estoy seguro de que te interesa esta información, pues este jueves el mundo se quedó perplejo al enterarse de la muerte de una querida actriz que participó en "La Niñera".

Jonathan Pryce no preparó su discurso de aceptación del Oscar, cree que lo mejor de todo es la nominación.

Este día amanecimos con la noticia de que Nancy Frangione, quien participó en la icónica serie de los 90's, falleció a los 70 años y aquí te cuento lo que se sabe de su deceso.

¿Quién era Nancy Frangione?

Nancy Frangione fue una actriz originaria de Massachussetts que se popularizó por trabajar en series ochenteras. Si bien, debutó 1970, hizo en numerosas ocasiones el papel de villana, incluso en la serie protagonizada por Fran Drescher, que al punto de vista de varios, es esta la aparición que más recuerdan con Marsha, la odiosa prima de la señorita Fine.

¿De qué murió la actriz?

Aunque este día se dio a conocer la muerte de la actriz de 70 años, Nancy Fragione falleció el pasado viernes 18 de agosto del presente año. Las causas del deceso siguen sin darse a conocer, además de que la familia de la finada actriz no ha salido a dar más declaraciones. Se espera que con el paso de los días, la información se vaya esclareciendo para que sigan honrando a la querida Fragione.

Series en las que participó Nancy Frangione