Elijah Wood sorprende a una pareja en su boda temática de El Hobbit en la Comarca

Hoy es el día en el que conocerás la verdadera envidia. Resulta que una pareja de fans de El Señor de los Anillos vivió el sueño de cualquier seguidor de Tolkien: casarse en Hobbiton, el icónico set de filmación en Nueva Zelanda. Pero la cosa no termina ahí, pues resulta que recibieron la visita inesperada de Elijah Wood, actor que dio vida al mismísimo Frodo Bolsón.

Una boda geek de ensueño en la Tierra Media

Así es, el actor Elijah Wood sorprendió a los recién casados Sharik y Jessica Burgess-Stride al aparecer en plena ceremonia, justo antes de que firmaran los papeles de matrimonio. El mágico momento quedó registrado para siempre en video y obviamente, fue compartido por Hobbiton Tours en su cuenta oficial de TikTok, donde rápidamente se volvió viral.

Frodo (Elijah Wood) llegó a la boda

En el video se puede ver cómo Wood camina entre los invitados, sonríe y saluda mientras los presentes apenas pueden creer lo que ocurre frente a sus ojos. El actor muy amablemente se acercó a los novios para felicitarlos, estrechó sus manos y posó junto a ellos frente a una de las emblemáticas casas Hobbit del set para tomarse algunas fotos con ellos.

“Nos estrechó la mano y nos dijo ‘felicitaciones’. Al principio pensé ‘no, no puede ser él’... luego ‘¡oh, sí, es él!’”, contó emocionado Sharik. Elijah incluso conversó con el oficiante de la ceremonia y se tomó el tiempo para saludar a varios asistentes, manteniendo la humildad y simpatía que siempre lo han caracterizado.

